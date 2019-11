Na Kozmických mokřadních loukách žijí divocí koně - díky kraji

„Jsem nadšený. Kdyby mi někdo před dvaceti lety tvrdil, že se v našem regionu budou pást divocí koně, nevěřil bych. A je to tady. Exmoorští pony se v naší republice pasou ve středočeských Milovicích, poblíž Hradce Králové, na Plzeňsku a v Podyjí. Teď se jimi může pochlubit i Moravskoslezský kraj, který si drží unikát, divocí koně u nás žijí na mokřadech. Co je ale důležitější, jejich výskyt a spásání travin pomůže zvýšit rozmanitost tohoto území,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který si vypouštění koní na pastviny nenechal ujít. Ocenil, že areál pastvy bude díky speciálním roštům ve tvaru „V“ prostupný pro lidi, koně jimi neprojdou. Pastvina tak bude lidem otevřená na čtyřech místech.

Třináct hřebců na Kozmické louky dlouhodobě zapůjčí z milovických pastvin společnost Česká krajina. Není vyloučeno, že v budoucnu v ohradě přibudou i klisny a stádo se stane chovným. Koně bude možné pozorovat přímo v ohradě nebo ze sedmimetrové pozorovatelny, která je volně přístupná.

Exmoorští pony se živí výhradně spásáním, pokud pastviny nepokryje více než 30centimetrová vrstva sněhu, není nutné žádné přikrmování. „Mohlo by koňům dokonce ublížit, návštěvníci proto budou upozorněni, že do ohrady nemají nic vozit, ani zeleninu nebo suché pečivo. Také budeme žádat o ohleduplnost ke koním. Nejsou to žádní mazlíčci, a i když nejsou nebezpeční, je na místě určitá opatrnost,“ upozornil jednatel společnosti Semix Pluso Kamil Lisal. Tato společnost jako vlastník pastvin projekt divokých koní zaštiťuje a s přispěním kraje vytvořila pro chov divokých koní podmínky.

Krajská podpora spočívala v příspěvku na výstavbu potřebných ohrad pro koně, zázemí chovu, pořízení elektrického ohradníku a náklady na pracovníky. Součástí pastviny musí být i přístřešek chránící koně před deštěm a větrem a aklimatizační výběh. Je to prostor na necelém hektaru uzavřené plochy, který pomůže v případném odchytu koní. Důvěrné a pro koně bezpečné místo, které může být využito v případě neklidu ve stádě, ale také k aklimatizaci nově přivezených zvířat.

„Kozmickým loukám se podařilo vrátit původní, přirozenou tvář. Nepřirozeně napřímený potok Přehyně získal díky vlastníkům pozemků meandry a tůně, na což úžasně zareagovala příroda. Vrátilo se sem mnoho živočišných druhů a posílily se ty, které byly do té doby na hranici vymření. Pastva je nejpřirozenějším způsobem péče o krajinu, takže se díky divokým koním zvýší biodiverzita, tedy rozmanitost Kozmických luk,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a ocenila úsilí vlastníků pozemků o podporu ochrany přírody a udržitelného rozvoje této oblasti. Dodala, že na Kozmických loukách například hnízdí vzácný vodouš rudonohý, rybák obecný nebo kulík říční.

„Naše společnost má bohužel stále méně příležitostí zažívat bezprostřední kontakt s reálnou přírodou. Věřím, že je tento projekt jednou z cest, jak přírodu v její co nejpřirozenější podobě zachovat příštím generacím. Obnova základních funkcí krajiny, a podpora ohrožených a chráněných druhů organismů je naší povinností,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

22. listopadu 2019