Skrytý potenciál ródia. Jde o zajímavou formu investice?

O zlatě, stříbře a jejich potenciálu se v souvislosti se zpomalujícím růstem globální ekonomiky a nastupující recesi píše často. Pozornost investorů se ohledně investic do drahých kovů ve velké míře soustředí i na platinu a paládium, jejichž cena výrazně roste. Skutečným průkopníkem v růstu cen mezi drahými kovy je však ródium, vzácný kov, jehož hodnota během poslední krize výrazně překonala všechny výše uvedené komodity - když pokořila hranici 10 tisíc USD.

V souvislosti s touto hranicí se momentálně často hovoří o růstu zlata, jehož cena má podle odhadů některých analytiků potenciál růstu až zmiňovaných 10 tisíc USD za unci. Ródium již tuto metu dosáhlo před více než deseti lety. V souvislosti s tím vyvstává otázka, kam až může jeho cena vystřelit s ohledem na současnou hodnotu peněz?

Když se ještě v roce 2004 cena ródia pohybovala na úrovni kolem 500 USD za unci, v roce 2008 to bylo až dvacetinásobně více. Podobný několikanásobný růst jeho hodnoty můžeme sledovat i v současnosti - tedy v období, kdy se opět hovoří o příchodu ekonomické recese a možném vzniku krize. Zatímco před čtyřmi lety se cena tohoto kovu pohybovala kolem 600 USD za unci, v září 2018 to bylo už více než 2400 USD za unci.

Momentálně se cena tohoto drahého kovu podle údajů z Infomine.com pohybuje na ceně 5 530 USD za unci. V průběhu jednoho roku tak cena kovu vzrostla na dvojnásobek předcházející úrovně.

Růstu ceny nenahrává jen současná ekonomická situace, ale i fakt, že ródium se podobně jako platina nebo paládium využívá v katalyzátorech pro osobní a nákladní automobily.

Co se týká budoucího vývoje, aktuálně nic nenaznačuje, že by se současný trend růstu měl otočit. Investoři však musí myslet i na to, že je cena ródia velmi volatilní. Ti zkušenější by měli určitě zvážit investici do tohoto drahého kovu, který může být zajímavým oživením portfólia, ale zároveň je potřeba myslet i na možná rizika, které z této investice plynou.