Satelitní „vláček“ od SpaceX proletí viditelně i nad ČR

Zdroj: Twitter - SpaceX

Elon Musk svou vizi tzv. satelitní konstelace, která má výhledově zajistit dostupnost internetu po celém světě, představil před necelými 5 lety. Letos systém začíná více dostávat své reálné první obrysy. Současná druhá várka, opět 60 satelitů, byla vypuštěna ve výšce 280 km. Po testech mají zamířit na svou trvalou dráhu do výšky 550 km, kde již jejich viditelnost má být velmi omezená.

Jedná se každopádně zatím vlastně jen o zlomek celého systému. Ve zmiňované výšce se má dle plánů SpaceX pohybovat celkově 1 584 satelitů. Navíc dalších více než 2 800 satelitů má být umístěnou okolo 1 200 km nad zemí. Největší část zhruba 7 500 satelitů, které mají být vyneseny jako poslední, mají obíhat ve výšce 320 km. Zkrátka plánovaná satelitní konstelace má celkově čítat téměř 12 000 družic! Pro porovnání v současné době nad našimi hlavami krouží necelé dva tisíce jiných funkčních objektů…

Princip pozorování ISS (obdobně platí pro Starlink)

Zdroj: NASA

Vstávání či již cestu do práce mohlo již od středy zpestřit pozorování satelitů Starlink, avšak znemožnilo to počasí. Nyní předpověď indikuje možné alespoň částečné protrhání oblačnosti. Snad se tedy v následujících dnech již naskytne příležitost světelný vláček uvidět. Bude již ale více roztrhaný, když vzájemné vzdálenosti satelitů se rozšiřují.

Princip pozorování je vlastně obdobný jako u Mezinárodní vesmírné stanice ISS (více také zde). Viditelnost jednotlivých satelitů však trvá kratší dobu a v porovnání mají menší magnitudu (zjednodušeně řečeno svítivost). Zato by jich tedy mělo být vidět velké množství, takže v některých dnech je půjde průběžně pozorovat i po dobu zhruba 2 hodin. Na níže uvedené grafice lze vidět trajektorii ranního přeletu z 20.11., kdy však reálné pozorování znemožnilo zmiňované špatné počasí.





Zdroj: heavens-above

Časy viditelných přeletů satelitů Starlink

Většina viditelných přeletů se oproti vykreslené trajektorii však uskuteční více nad jižní Evropou, tedy od nás relativně nízko nad obzorem. Jak indikují také data v níže uvedené tabulce, oči by měly směřovat prvotně nad obzor jižní strany oblohy, odkud se satelity začnou objevovat. Nejlépe viditelné satelity by mohly být například v pondělí, když časově pozdější přelety, resp. tedy konec „vláčku“ by měl být vidět již téměř nad námi. Tabulka pro zjednodušení uvádí v daný den údaje vždy jen o přeletu první a poslední družice Starlink.





Zdroj údajů: heavens-above

Zmínit lze, že satelity jsou vidět díky rozloženým fotovoltaickým panelům, od kterých se odráží slunce. Nejen zmiňované panely, ale i samotný satelit má obdélníkový tvar, resp. jedná se vlastně o kvádr, na kterém jsou umístěny ploché antény.

Zdroj: SpaceX

Závěrem jen doplnit, že ve výše uvedené tabulce jsou podrobnosti o přeletech vybraných satelitů Starlink vypočteny pro pozorovací místo Praha. Hlavní město nicméně není vzhledem k osvětlení ideálním místem pro pozorování. Zvolte tak pro lepší zážitek nejlépe místo s omezeným „světelným smogem“. Na daném místě je pak nutné vzít v potaz určitou odchylku vůči „vypočtené pozorovací Praze“ a podle toho při hledání poupravit směr či stupně.