Roman Koděra: Bankovní domy jsou lakmusovým papírkem recese

Americký akciový index S&P 500 neustále překonává čím dál vyšší maxima. Při tomto růstu je důležité zaměřit se na finanční služby, resp. bankovní domy, upozorňuje makléř Patria Finance Roman Koděra. „Za poslední tři měsíce vyrostly o 13 %, a to je přesně to samé číslo, o které vyrostl index S&P 500,“ komentuje makléř a dodává, že pozitivní růst této skupiny v budoucnosti by se mohl promítnout i do zisků na celém indexu S&P 500.

Jaký vývoj očekávají analytici na amerických bankovních domech? Jakou roli by tento vývoj mohl sehrát na indexu S&P 500? A jak by se do toho mohla promítnout výnosová křivka amerických dluhopisů? To nám v následujícím videu objasní Roman Koděra.

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.