Délka pracovního života Čechů stále roste. Už je nad průměrem EU

Délka pracovního života v České republice dále roste. Už předehnala i průměr Evropské unie. Menší část života v práci než Češi stráví i Slováci, Maďaři nebo Poláci.

Na průměrného patnáctiletého Čecha čeká podle aktuálního výzkumu Eurostatu v průměru 36,3 let pracovního života. "Letos čeští muži odchází do penze při završení věku 63 let a šesti měsíců, ženy, pokud nemají dítě, o půl roku dříve. Pokud dítě mají, tak dříve – například matka tří dětí jde do důchodu v 59 letech," vysvětlil Kovanda.

Délka pracovního života v České republice začala rapidně růst po roce 2011. tehdy se pohybovala ještě pod hranicí 34 let a pod průměrem Evropské unie . Ten pak předehnala v roce 2018.