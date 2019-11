Trump: Je tu velká šance, že se s Čínou dohodneme. Nebýt nás, byla by situace v Hong Kongu výrazně horší

Americký prezident Donald Trump ve svém posledním TV vystoupení dnes uvedl, že je tu velká šance, že dojde k dohodě s Čínou.Obě strany mají zájem na dosažení dohody. Trump ale uvedl, že mu nečiní úzkost, pokud by to tak nebylo, protože stávající tarify působí ve prospěch USA. Trump také zmínil, že nebýt postoje USA, byla by situace v Hong Kongu mnohem horší, protože čínská strana nechce vysloveně ohrozit možnost vzájemné obchodní dohody.