Victoria's Secret mění marketingovou strategii. Prý byla moc sexistická

„Nadnárodní společnosti stále více reflektují moderní trendy s důrazem na rovnost pohlaví, lidská práva a ekologii. Uvědomují si, že špatná pověst značky může negativně ovlivnit hospodářské výsledky. Proto kladou stále vyšší požadavky na firemní kulturu,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Oblíbená značka Victoria's Secret, která se soustředí na prodej dámského spodního prádla, ruší svou každoroční módní přehlídku. Ta má tradici od roku 1995 a k televizním obrazovkám vždy přitáhla miliony diváků. Hodnocení módní přehlídky se však v posledních letech zhoršovalo. Podle kritiků se jednalo o sexistickou akci, kde chyběla rozmanitost.



Značka Victoria's Secret se rozhodla, že kritickým reakcím ustoupí a provede změny v marketingové komunikaci, které budou více reflektovat moderní trendy. Není to poprvé, kdy Victoria's Secret ustoupila kritikům. Například její bývalý marketingový ředitel Ed Razek byl terčem zuřivých reakcí kvůli tomu, že odmítal angažovat transsexuální a plnoštíhlé modelky. Victoria's Secret se nakonec s Edem Razekem rozloučila.





Victoria's Secret patří společnosti L Brands, kterou trápí velice špatné hospodářské výsledky. Ve třetím čtvrtletí 2019 se společnost L Brands dostala kvůli nízkým prodejům značky Victoria's Secret do ztráty 252 milionů dolarů (5,8 miliardy korun). Z toho je patrné, že by společnost skutečně měla přehodnotit svou dosavadní strategii.