Ministerstvo chce navýšit příspěvky na bydlení. V plánu jsou i další změny

Příspěvky na bydlení by se od příštího roku mohly zvednout. Vychází to z vládního nařízení, které předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Návrh je nyní v připomínkovém řízení. Navýšení příspěvku na bydlení vychází ze zvýšení takzvaných normativních nákladů. Tedy cen nájmů, energií nebo například paliv. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že se normativy zvednou až o 335 milionů korun. Samotné dávky by se pak mohly zvýšit maximálně v řádech stokorun. Příspěvky na bydlení vychází z počtu lidí v domácnosti a velikosti místa, kde žadatel bydlí. V Praze na něj dosáhne ten, jemuž na pokrytí nákladů na bydlení nestačí 35 procent platu. V ostatních místech po Česku pak 30.

Ministerstvo práce a sociálních věcí upracuje příspěvek na bydlení podle normativních nákladů každý rok. Resort ale chystá i obecné změny. Plánuje například sloučit současné dvě dávky na bydlení do jedné. Zároveň by mohlo do budoucna podmínky pro získání příspěvku zpřísnit.

Návrh vládního nařízení je momentálně v připomínkovém řízení. Resorty a odborná veřejnost se k němu mohou vyjádřit do třetího prosince.