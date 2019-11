Penzijní fondy úpí pod tíhou nízkých úrokových sazeb. V Holandsku varují o snižování penzí

Holandsko je proslulé v mnoha ohledech a mimo jiné má důchodový systém, který je hodnocen a odborníky považován za nejlepší na světě. V zemi funguje průběžný státní důchodový systém a také systém soukromých penzijních fondů . Drtivá většina důchodců využívá oba dva pilíře dohromady. Důchody v zemi dosahují až 80% předchozích průměrných výdělků.Vedení jednoho z největších penzijních fondů v zemi ABP v souvislosti s extrémně nízkými úrokovými sazbami a výnosy varovalo své klienty, že je velmi pravděpodobné, že příští rok dojde ke snížení výplat penzí a výhled pro další roky také není příznivý.Podle odhadů holandské vlády se nějaké snížení důchodů v příštím roce dotkne až poloviny důchodců v zemi.Analytici upozorňují, že podobné problémy se týkají nebo budou týkat také dalších zemí. Penzijním fondům se totiž v prostředí silné regulace a obecně nízkých úrokových sazeb , jež je do značné míry výsledkem měnové politiky ECB , nedaří dostatečně zhodnocovat spravované prostředky. Navíc dochází v Evropě k obecnému stárnutí populace a tím k úbytku pracujících, kteří by přispívali lidem v důchodovém věku Podle expertů může dojít k růstu nedůvěry v penzijní fondy , což by bylo výrazné systémové riziko. Menší důvěra by mohla snižovat snahu lidí spořit a to by mohlo vážně ohrozit celý systém.Holandská vláda pro řešení problému pracuje na reformě důchodového systému zahrnující především posunutí důchodového věku až na 67 let a následné je další automatické posunování podle vývoje a odhadů doby dožití. V plánu jsou zřejmě také některé regulatorní změny směrem ke zmírnění požadavků na fungování fondů v zájmu zachování úrovně výplat.