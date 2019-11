Pauza v dalším uvolňování zůstává hlavním scénářem

Nově zveřejněné zápisky z říjnového zasedání Fed a komentáře Jeroma Powella pohřbily již tak mizivé naděje na čtvrtý „cut“ v prosinci. Dominantním scénářem tedy zůstává avizovaná pauza v dalším monetárním uvolňování. Trhy aktuálně přisuzují snížení sazeb o 25 bps nadpoloviční pravděpodobnost až v červnu příštího roku.



Američtí centrální bankéři zmiňují často, jako důvod pro ponechání sazeb na současné výši, viditelný pokrok ve vyjednávání o ukončení obchodní války. Obchodní konflikt si vybral svou daň v podobě horší podnikatelské důvěry, která se projevuje podlamováním korporátních investic. Představitelé Fedu věří, že ustupující tenze v mezinárodním obchodě tento nepříznivý proces zastaví nebo alespoň zmírní.



Za další faktor, který radu guvernérů utvrdil v jejich názoru, můžeme považovat robustní pracovní trh a silnou spotřebitelskou poptávku. Ty zůstávají imunní vůči slabší výrobě a ochabujícím investicím. Mezi centrálními bankéři se začíná skloňovat vysoká zadluženost amerických korporací jako potenciální risk pro finanční stabilitu. Rizika však zatím zůstávají zanedbatelná.



Jerome Powell zmínil, že americká centrální banka může přistoupit k další redukci sazeb, pokud dojde k materiální změně výhledu. Tento „závazek“ má pro akciové trhy velký význam. Pokud by se data zhoršila a Fed by reagoval snížením sazeb, akcie by posílily. Proč? Brzký „cut“ totiž očekává málokdo. Pokud by skutečně nastal, znamenalo by to vysoce pozitivní překvapení.

Tomáš Pfeiler