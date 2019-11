Nákupní manažeři potvrdí stabilizaci ekonomiky eurozóny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Indexy nákupních manažerů v eurozóně by měly v listopadu mírně vzrůst a indikovat šanci na zlepšení vývoje evropské ekonomiky. Úroveň indexů PMI naznačuje pomalý růst evropské ekonomiky do konce letošního roku. Dnes promluví nová guvernérka Evropské centrální banky. ECB zůstává názorově rozpolcena, ukázal záznam z minulého zasedání. Nová data ukáží zpomalení růstu průmyslu v Polsku. OECD varovala před nízkým růstem světové ekonomiky.

Aktivita podniků indikuje pomalý růst ekonomiky

Hlavním „tahákem“ dnes budou předběžné výsledky indexů nákupních manažerů (PMI) ze zemí eurozóny. Od těch se všeobecně čeká v listopadu další mírné zlepšení, které by navázalo na růst subindexu objednávek. Všeobecně je aktivita ve výrobě především Německu stále slabá, ale poslední vývoj dává naději na alespoň krátkodobé zlepšení. V souhrnu aktuální úroveň indexů nákupních manažerů ukazuje na růst HDP pomalým tempem 0,1 % v čtvrtém čtvrtletí. Ačkoliv některá rizika se v posledních týdnech snížila a například rozhodnutí o clech na automobily bylo či bude tiše odloženo, střednědobý výhled má stále mnoho otazníků. Koloritem těchto dnů jsou nahodilé kusé zprávy a spekulace týkajících se obchodních jednání USA - Čína. S projevem vystoupí nová guvernérka ECB, což bude jistě sledováno, ale zásadní informace by zaznít neměly.

Rozpolcené vedení ECB

Záznam z minulého zasedání ECB sice nepřekvapil, ale zmiňoval potřebu „vytvořit konsensus a sjednotit názor členů rady guvernérů ohledně závazku plnit inflační cíl“. Jinými slovy potvrdil, že tato shoda nyní neexistuje. A právě názorově rozštěpené vedení ECB je prvním oříškem pro novu šéfku ECB Christine Lagard. O tom, že si tento problém velmi dobře uvědomuje, svědčí fakt, že své působení v ECB začala teambuildingem.

Filadelfský Fed index v listopadu potěšil nárůstem nad odhady. V eurozóně pak včera v podobném gardu vzrostl index spotřebitelské důvěry za listopad. Finální údaje o HDP v Německu potvrdily růst ekonomiky o 0,1 % v třetím čtvrtletí a fakt, že se Německo protentokrát vyhnulo technické recesi. OECD vydala novou prognózu. Podle mírně sníženého odhadu by světová ekonomika měla v příštím roce růst tempem 2,9 %, tedy stejně rychle jako letos. OECD opět varovala před riziky plynoucí z obchodních válek a politické nejistoty na budoucí růst. Hospodářské politiky by se tak měly snažit růst podpořit, přičemž by měly jednat rychle. Hlavní ekonomka upozornila na fakt, že faktory bránící růstu jsou do značné míry i strukturální povahy a nelze je řešit pouze expanzivní měnovou či fiskální politikou.

Polský průmysl brzdí

Dnešku v regionu budou dominovat opět data z Polska. Po výrazném nárůstu průmyslové výroby v září se pro říjen čeká pomalejší tempo.

Polský trh práce utažený na maximum

Včera zveřejněná data za říjen potvrdila zastavení růstu zaměstnanosti v Polsku.