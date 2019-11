Negativní nálada pokračuje (Ranní zpráva z akciového trhu)

Dovolujeme si vás informovat, že od začátku příštího týdne změníme strukturu publikací akciového výzkumu Komerční banky. Namísto každodenní Ranní zprávy z akciového trhu Vás budeme informovat ad hoc, a to výhradně o klíčových událostech týkajících se akciových titulů obchodovaných na pražské burze. Děkujeme za pochopení.

Hlavní události

ČEZ vydává dluhopisy.

Evropské trhy by dnes měly začít obchodování bez jasného trendu.

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn spotřebitelský sentiment University of Michigan a index nákupních manažerů. V Německu pak HDP za Q3 19.

Výsledová sezóna již prakticky skončila a dnes nejsou na programu žádné podstatnější korporátní reporty.

Obchodování na zámořských trzích

Včera zámořské indexy za nízkého objemu lehce oslabily. Investoři čekají na další zprávy týkající se očekávané obchodní dohody mezi USA a Čínou. Z jednotlivých sektorů si vzhledem k růstu ceny ropy nejlépe vedly energetické společnosti. Celkovou náladu tížil výkon realitního sektoru, který odevzdal 1,39 %. Celkově hlavni index S&P 500 smazal necelých 5 bodů a uzavřel o 0,16 % níže.

V Asii končí obchodování smíšeně. V Japonsku uzavřely indexy mírně v plusu a umazávají ztráty předchozích dnů. Akcie v Hongkongu vzrostly, zatímco pevninské čínské indexy oslabily. Indexy posilovaly v Austrálii a Koreji.

ČEZ vydá 2. prosince dluhopisy v objemu 750 mil. EUR splatné v roce 2026. Cena by měla být 110 bazických bodů nad referenční mid-swap sazbou a výsledná sazba pod 1 %. ČEZ využívá příznivého prostředí na finančních trzích a refinancuje dluhopisy za výhodnějších podmínek, což by se mělo pozitivně projevit na hospodaření. Očekáváme, že díky refinancování dluhu v objemu cca 70 mld. CZK v následujících letech za výhodnějších podmínek by mohl ČEZ ročně uspořit na úrokových nákladech asi 2 mld. CZK.