Rozbřesk: Anatomie strachu z krachu americko-čínských jednání

Akciové trhy zaznamenaly třetí ztrátu v řadě. Hlavním důvodem je pokračující nejistota ohledně výsledku americko-čínských jednání. Pozitivní vývoj na trzích v posledních týdnech totiž do značné míry souvisel právě se sázkami na brzké uzavření čínsko-americké dohody. Poslední výsledková sezóna by sama o sobě takový důvod k optimismu a dobývání nových historických maxim nevyvolala - zisky sice zhruba v 80 % překvapily pozitivně, ovšem tržby jenom v 60 % a značná část podniků opět nakonec přepisovala své výhledy na příští rok směrem dolů. Slábnoucí globální růst se tak na výhledu na příští rok začíná víc a víc podepisovat. Kombinace slabších odhadovaných zisků a vyšších cen akcií se podepisuje na napjatých valuacích - akcie v USA začínají být viditelně drahé. Odchylka poměru ceny a očekávaných zisků (PE) od dlouhodobého průměru přesahuje dlouhodobý průměr o více než dvě směrodatné odchylky. Není tedy divu, že jsou akcie z případného krachu americko-čínských rozhovorů nervózní.



Kdyby došlo na opětovný rozjezd obchodních válek, trhy mohou ještě vsadit na novou pomoc od amerického Fedu. Ten však v posledním roce udělal relativně hodně a je otázka, zda situace v americké ekonomice volá po dalším poklesu sazeb. Zvlášť při pohledu na vysokou jádrovou inflaci (vystoupala na 2,3 %) se zdá, že manévrovací prostor je omezený. A to ostatně v tomto týdnu potvrdil i zápis z posledního zasedání Fedu.



*** TRHY *** Česká koruna bez výraznějších impulsů stagnuje v okolí 25,50 EUR/CZK . Nervozita ohledně krachu jednání mezi USA a Čínou je pro střední Evropu negativní, na druhou stranu dnešní PMI eurozóně , pokud potvrdí stabilizaci, mohou zafungovat lehce pozitivně.Zahraniční forex Eurodolar nehledě na rozpačitá data z USA dále stagnuje pod úrovní 1,11 a vyčkává na dnešní důležité indexy podnikatelských nálad ( PMI ) z eurozóny . Ty byly až dosud velmi slabé a eventuální odraz ode dna by euru určitě prospěl.Ve střední Evropě se na oslavující dráhu vydal opět forint, který po úterním zasedání MNB nepochopitelně zpevnil. MNB totiž zůstává ve velmi holubičím módu ať se děje, co se děje. EUR/HUF se tak podle nás vydá testovat historická maxima v blízkosti 337. Ropa Brent si během včerejšího obchodování připsala další solidní zisky, díky čemuž se dostala až na dostřel hranice 64 USD barel . Povzbuzení cenám tentokrát dodaly zprávy z tábora producentské aliance OPEC+, který by se měl na blížícím zasedání dohodnout na prodloužení produkčních škrtů. Zákulisní informace hovoří o tříměsíčním prodloužení aktuální dohody (platné do března 2020 ) v rozsahu 1,2 mil. barelů denně. Součástí dohody pak zřejmě bude také oficiální apel na producentské hříšníky, tj. Irák a Nigérii, aby plnily dohodnuté těžební kvóty a přispěly tak vyšší měrou k rebalancování ropného trhu.Hlavní americké indexy včera drobně poklesly. Index S&P 500 včera nejvíce zatěžovaly informační technologie s poklesem o 0,5 %. Naopak, tažen rostoucí cenou ropy , zlepšoval konečný výsledek sektor energetický, který zpevnil o 1,6 %. Společnosti TD Ameritrade včera posílila o 16,9 % po oznámení, že by se mohla stát předmětem převzetí od svého většího konkurenta Charles Schwab. Ani ten nezůstal bez reakce a posílil o více než 7 %. O 2,6 % narostl i výrobce šperků Tiffany, kde se hovoří o možné fúzi s luxusní značkou Louis Vuitton.