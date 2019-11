Kdo přijde o akcie CETV aneb akcionářská struktura mediální společnosti

Od oznámeného převzetí společnosti Central European Media Enterprises Ltd. (dále jen CETV) ze strany skupiny PPF uběhly již více než 3 týdny. Zejména na burze Nasdaq akcie společnosti od té doby zažívají nadprůměrnou obchodní aktivitu. V posledních dnech sice částečně polevila, tak jako tak za dané období již na zmiňované burze změnilo majitele přes 47 mil. akcií. Odmyslíme-li podíl majoritního akcionáře, jedná se již o více než polovinu zbylých obchodovaných akcií, resp. tedy free floatu.

U společnosti CETV tedy dle všeho dochází k výrazným akcionářským změnám. Oficiální zdroje však zatím příliš údajů nepoodkryly. Žádný příp. podíl zatím neprezentovala ani sama PPF. Jak už jsme informovali v článku v první polovině měsíce, výrazně svůj podíl v CETV navýšila největší investiční skupině světa BlackRock. A to dle všeho vlastně musela primárně nakupovat před samotným oznámením převzetí, když podíl 4,7 % oznámila k 28. říjnu. Vzhledem k obvyklému vypořádání T+2 by měl daný stav zahrnovat její nákupy do 24.10.

Před pár dny pak v dalším regulatorním hlášení skupina BlackRock reportovala celkový podíl 4,76 %. Tedy již jen mírné navýšení díky dalším nákupům ze strany divize BlacRock Fund Advisors. Došlo však k určitě změně struktury celkového vlastnictví. Především k navýšení samotné akciové pozice (na 7,082 mil. akcií) na úkor tzv. Lent Securities. BlackRock každopádně drží nadále výrazný podíl v CETV jen skrze CFD (contract for difference) v počtu téměř 5 mil. kusů.

Listopadovou změnu akcionářské pozice nikdo jiný zatím nezveřejnil. Dle regulí však v tomto měsíci byli povinni institucionální investoři nahlásit na SEC stavy svých portfolií ke konci 3. čtvrtletí, resp. tedy k 30. září. Data poodkryla, že dle přehledu shromážděného burzou Nasdaq již byla BlackRock stále největším minoritním akcionářem. Oproti stavu ke konci 2. čtvrtletí se pořadí největších akcionářů nezměnilo ani na dalších 6 místech. Jak i ukazuje níže přehled, až na nizozemského správce aktiv NN INVESTMENT PARTNERS všechny tyto instituce pozice v uplynulém čtvrtletí navyšovaly.

Nejvíce americká MARTINGALE ASSET MANAGEMENT, která se nákupem téměř půl milionu akcií vyhoupla mezi 15 největších akcionářů mediální společnosti. V New Yorku sídlící D. E. SHAW & CO. přikoupila téměř 435 tis. akcií. Jen nevýrazně méně rozšířila portfolio ve shodné metropoli sídlící MILLENNIUM MANAGEMENT. Za zmínku stojí i účet společnosti NUVEEN ASSET MANAGEMENT, která se mezi akcionáři objevila nově až letos v polovině roku a ve 3. čtvrtletí pokračovala v navyšování pozice.

Přehled akcionářské struktury CETV a změn k 30. 6., resp. 30. 9. 2019

Zdroj dat: Nasdaq

Zmínit lze, že nejvíce v uplynulém čtvrtletí snížila podíl skupina J.P.Morgan, když prodala přes 605 tisíc akcií a vypadla tak z přehledu TOP 15 největších akcionářů. Prodejem 451 tisíc akcií CETV pak již svou pozici dokonce plně ukončila společnost TUDOR INVESTMENT.

Podíl TCS Capital zůstává záhadou

Jak už jsme dříve rovněž v přehledech informovali, největším minoritním akcionářem se vlastně prezentovala americká TCS Capital. Právě ta již téměř před 3 roky vyzývala management k prodeji společnosti. TCS Capital se účastnila také kapitálové injekce v dobách restrukturalizace mediální společnosti. Vlastnila tak i warranty na akcie CETV, které následně realizovala. Každopádně poslední její report z loňského dubna zmiňoval, po částečných dřívějších prodejích, vlastnictví ještě „jen“ 11,56 mil. akcií CETV. Od té doby však nikde žádné hlášení pro SEC (ani ČNB), přestože příp. prodej měl být oznámen... Každopádně společnost TCS Capital se následně již před rokem vytratila z přehledu akcionářů CETV zveřejňovaných burzou Nasdaq…

Short pozice na minimu

Zmínit lze závěrem poslední známý objem „sázek na pokles“. Ke konci října zůstávalo na Nasdaq short jen 1,52 mil. akcií CETV. Oproti stavu z poloviny října tak investoři uzavřeli výrazných téměř 550 tisíc krátkých pozic. Své sehrálo jistě oznámení převzetí, nicméně daná data burzy vlastně zahrnují reakci jen ze 2 následných říjnových seancí. Lze očekávat, že uzavírání short pozic následně logicky pokračovalo i v první polovině měsíce. Data za dané období se od burzy Nasdaq dozvíme v příštím týdnu.