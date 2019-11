21. listopadu: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek oslabily. Způsobila to řada smíšených a žádné konkrétní zprávy o pokroku v americko-čínských obchodních jednáních, které přiměly investory držet se spíše stranou. Nejistotu na trhu podpořil také diplomatický spor kvůli protestům v Hongkongu.

Index Dow odepsal o 0,2 % na 27 766,29 bodu, benchmark S&P 500 si pohoršil o 0,16 % na 3 103,54 bodu a index Nasdaq Composite ztratil 0,24 % na 8 506,21 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 2,74 % na 13,13 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 1,77 %.

V červených číslech zakončila čtvrteční obchodování většina hlavních sektorů, přičemž nejvíce klesly reality (-1,44 %). Proti trendu šlo odvětví energetiky, které stouplo o 1,5 %.

Americká Sněmovna reprezentantů schválila dva zákony na podporu protestujících v Hongkongu a poslala varování ohledně lidských práv v Číně. Rozhodnutí se nelíbí Pekingu, i tak Čína pozvala vyjednavače z USA na nové kolo osobních jednání o obchodu do Pekingu, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje. Peking doufá, že by se jednání mohlo uskutečnit ještě před Dnem díkůvzdání, tedy do čtvrtka příštího týdne.

Ve středu akcie klesaly kvůli zprávě, že USA a Čína pravděpodobně nedokončí první fázi obchodní dohody v letošním roce. Dařilo se akciím klenotnictví Tiffany (+2,62 %), a to díky zprávě agentury Reuters, že luxusní gigant LVMH přesvědčil firmu po zvýšení své nabídky na převzetí, aby mu umožnila nahlédnout do jejího účetnictví.

Americký dolar ve čtvrtek na devizovém trhu oslaboval ke koši hlavních měn, později se mu však podařilo ztráty smazat. Investoři se soustředí na nejnovější vývoj v obchodním sporu mezi Spojenými státy a Čínou, který trvá už téměř rok a půl a zatím stále není jasné, kdy se rozpory podaří vyřešit.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,1 procenta na 98 bodů. Vůči euru dolar posílil o 0,2 procenta na 1,1058 USD a k jenu stoupl o 0,1 procenta na 108,62 JPY. Kurz eura vůči jenu zůstal téměř beze změny na 120,11 JPY.

Další článek: Spojené státy jsou v závěrečné fázi hospodářského cyklu: 8 grafů jako důkaz