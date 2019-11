Těšili se na Karibik, zájezd jim zrušili. Osud Neckermanna je stále nejistý

Téměř dva tisíce klientů cestovní kanceláře Neckermann žije v nejistotě. Nevědí, jestli se svých zakoupených zájezdů dočkají. Tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook stále jedná o své budoucnosti s případnými investory. Několik stovek zájezdů už zrušila. Ve čtvrtek navíc oznámila krach pobočka v Německu.

Několik týdnů nebo dokonce měsíců zaplacená dovolená a nakonec náročné shánění jiného zájezdu - to potkalo některé klienty cestovní kanceláře Neckermann. "Měli jsme koupenej zájezd na Kubu tři čtvrtě roku, bylo to zaplacený a týden před odletem mi to cestovní kancelář Neckermann zrušila," postěžovala si paní Ivana.

Obdobný případ řeší i pan Libor. "Plánoval jsem, že v pondělí poletím na Maledivy, a v pátek dopoledne jsem se dozvěděl, že mám smůlu, že prostě nikam neletím," řekl.

Cestovní kancelář Neckermann v uplynulých týdnech zrušila přibližně polovinu prodaných zájezdů. Do konce letošního roku by s ní mělo odjet na dovolenou ještě asi 450 lidí. "Je zde asi 500 rezervací, které jsou prodány a prozatím není známo, zda poletí či nikoliv, jedná se zejména o rezervace od 1. ledna a dále," řekl mluvčí společnosti Jan Šrámek.