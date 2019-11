Obchodní válka nebere konce

Hlavní americké indexy dnes drobně poklesly na bázi již poměrně do extrému zahnaných zpráv z obchodního konfliktu mezi USA a Čínou, který je v současnosti opravdu těžké si přebrat evidentně už i pro samotné účastníky. Každopádně dosažení dohody do 15.12., kdy by měly vejít v platnost pozdržená cla na importy z Číny, se dnes jeví velice nepravděpodobně. Delikátní záležitostí se stávají nepokoje v Hong Kongu, které nutí Donalda Trumpa stavět se za lidská práva a nepřispívají tak vůbec ke smírnému řešení problému, jelikož jeho vyjádření se samozřejmě nelíbí zástupcům Číny. Investoři tak hledí do budoucnosti s lehkou skepsí, ale hlavně v nejistotě. Index S&P 500 dnes nejvíce zatěžovaly informační technologie s poklesem o 0,5 %. Naopak, tažen rostoucí cenou ropy , zlepšoval konečný výsledek sektor energetický, který zpevnil o 1,6 %. Tento nárůst je dán nadějí, že OPEC a další státy rozšíří škrty v těžbě, k čemuž by mělo dojít v polovině příštího roku.Z korporátní sféry dnes také nemáme příliš zásadních zpráv, výsledková sezona nám pomalu dozněla, pozornost ale můžeme věnovat úctyhodnému nárůstu ceny akcií společnosti TD Ameritrade. Ta dnes posílila o 16,9 % po oznámení, že by se mohla stát předmětem převzetí od svého většího konkurenta Charles Schwab. Ani ten nezůstal bez reakce a posílil o více než 7 %. O 2,6 % narostl i výrobce šperků Tiffany, kde se hovoří o možné fúzi s luxusní značkou Louis Vuitton.