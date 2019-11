Slevy pro studenty a seniory i v první třídě. Dráhy zruší zpáteční jízdenky

V prosinci začne platit na železnici nový jízdní řád, který přinese řadu změn, o kterých jsme vám už říkali. Dopravci ale postupně odhalují další novinky. České dráhy teď umožní studentům a seniorům cestovat se slevou v první třídě a také zruší zpáteční jízdenky. Sleva ve výši 75 procent, kterou na jízdné už déle než rok využívají studenti a senioři, této skupině neumožňovala cestovat za státní dotaci v první třídě. České dráhy pro ně nyní připravily speciální slevové karty s padesátiprocentní slevou i pro první třídu. Karta, se kterou budou moci studenti a senioři cestovat v první třídě o polovinu levněji, je vyjde ročně na 450 korun. Na poloviční slevu do první třídy budou mít nárok i ostatní cestující, karta je ovšem vyjde podstatně dráž, na téměř tři tisíce korun. "Je to nabídka pro zákazníky, kteří nechtějí jezdit druhou třídou a využívat státní slevy a chtějí jezdit první třídou a my pro ně zatím nemáme nabídku," objasnil mluvčí Českých drah Radek Joklík.

"Souhlasím s tím, že otazník je u studentů, ale přivede to cestující do vlaků," prohlásil poslanec Martin Kolovratník (ANO). "Já myslím, že je to reakce na zastropování ceny kompenzace," řekl poslanec Ondřej Polanský (Piráti).

Řada lidí se obává, že slevy do první třídy přivedou do vozů více lidí a tím pádem tam nebude takový komfort a pohodlí. "Dá se očekávat větší poptávka po první třídě, a pokud České dráhy nerozšíří vozový park, bude tam cestovat více lidí. A hrozí přeplněné vagóny," sdělil ekonom Lukáš Kovanda.

"Nepředpokládáme, že by zákazníci tuto službu využili masově, ale vyjdeme vstříc lidem, kteří chtějí první třídu využívat," uvedl Joklík.

Za první rok fungování slev pro seniory a studenty stát dopravcům už vyplatil téměř 5,6 miliardy korun.