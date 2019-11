Optimismus na trzích začíná polevovat, indexy se barví do ruda / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 11. 2019

Světové akciové trhy tento týden po dlouhé růstové sérii konečně začínají pociťovat tlak ze stále oddalující se dohody mezi USA a Čínou. Evropa a Pražský index BCPP nejsou výjimkou, PX se ve čtvrtek ráno podíval pod hranici 1070 bodů.

Evropské trhy měly během včerejšího dne nakročeno k nejslabší seanci za poslední obchodní měsíc. Důvodem se stala nervozita a nejistota ohledně první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou. Po večerním zápisu americké centrální banky však pesimismus polevil a trhy část ztrát vrátily. K nejslabším sektorům patřily zejména banky.

Z jednotlivých titulů ztrácela zejména Lufthansa, kde hrozí stávka v nejexponovanějším vánočním období a ve čtvrtek brzy ráno můžeme vidět jedenáctiprocentní pokles akcií Thysenkrupp kvůli zprávě o plánu nevyplácet dividendu.

Index PX ve středu také odmazal ztráty a uzavřel na červené nule. Aktivita obchodníků je však celý týden velmi slabá. Akciový index PX ztrácí i dnes a to přes procento. Mezi top lídry poklesu spadá společnost AVAST a Erste. Podle agentury Bloomberg prodává bývalý šéf Avastu Vincent Steckler 18 mil. akcií ve zrychleném úpisu. Objem představuje 1,8 % akcií společnosti. Podle Bloombergu jsou už akcie upsány, ale cena prodeje zatím není známa. Erste Group zveřejnila nový střednědobý výhled hospodaření, kdy banka očekává v roce 2020 návratnost vlastního kapitálu nad úrovní 10 %. Výnosy z poplatků by měly dosáhnout 2,4 mld. EUR do roku 2024 a poměr nákladů k výnosům by měl ve stejném období klesnout na úroveň 55 %. Erste dále zmínila, že sleduje případnou možnost podání nabídky na koupi polské mBank.

Evropské a americké akciové trhy od začátku měsíc října rostou prakticky nepřetržitě, proto možná budeme velmi brzy svědky rychlé ozdravné korekce, která konečně odrazí slabá makrodata a změnu nálady v procesu podpisu první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou.

Vývoj indexů PX, US500, DAX30 od října 2019

NÁZOR EXPERTA: Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 18. 11. 2019.

Odhad pro období od 18. 11. 2019 do 16. 12. 2019 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ 33 102,2 1 3 1 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 14 160 1 2 3 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 783,5 1 2 2 1 0 VIG ↑ 8 633 0 2 3 1 0 ČEZ ↑ 8 515 0 2 3 1 0 O2 C.R. 0 227,5 0 1 4 1 0 PFNONWOVENS 0 724 0 0 6 0 0 AVAST ↓ -8 131 0 1 3 2 0 ERSTE GROUP BANK ↓ -8 834,2 0 0 5 1 0 MONETA MONEY BANK ↓ -17 79,5 0 1 2 3 0

Odhad pro období od 18. 11. 2019 do 18. 5. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ 25 102,2 0 3 3 0 0 VIG ↑ 25 633 1 2 2 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 17 783,5 0 2 4 0 0 ČEZ ↑ 17 515 0 2 4 0 0 O2 C.R. ↑ 17 227,5 1 1 3 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 14 160 1 1 3 0 1 PFNONWOVENS ↑ 8 724 0 1 5 0 0 AVAST ↑ 8 131 0 2 3 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 834,2 0 2 3 1 0 MONETA MONEY BANK ↓ -33 79,5 0 0 2 4 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia