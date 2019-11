Evropské technologie jsou pro investory z USA a Asie novým přístavem

Američtí a asijští investoři vkládají do evropského technologického sektoru více hotovosti. Láká je rostoucí počet úspěšných start-upů a jejich relativní neutralita, když napětí mezi Washingtonem a Pekingem roste.

Do více než jednoho z pěti kol financování v Evropě se podle londýnské firmy Atomico zapojí americký nebo asijský investor. To je slušný nárůst oproti jednomu z deseti v roce 2015. „Evropa by mohla vydělat na tom, že je neutrální půdou mezi těmito dvěma regiony,“ řekl vedoucí výzkumu z Atomico Tom Wehmeier. Hnacím faktorem asijských investic v Evropě je „vnímání toho, že USA jsou pro ně zavřeným trhem“.

Přestože celkové investice v Evropě jsou stále mnohem menší než ty v Asii a USA, tak rostou. Zatímco investice v Asii a USA stagnují, nebo se zmenšují, ukazuje zpráva Atomico. Evropské technologické společnosti by mohly v roce 2019 získat rekordních 34,3 miliard dolarů, což představuje nárůst oproti loňským 24,6 miliardám dolarů. Naopak investice v USA jsou mírně nižší oproti loňským 118 miliardám dolarů a v Asii prudce klesají na 62,5 miliardy USD po strmém nárůstu v posledních letech.

Severoamerické fondy rizikového kapitálu nalily letos do Evropy téměř 10 miliard dolarů, tj. nárůst z 5,8 miliard USD v roce 2018. Asijské fondy investovaly 4 miliardy USD proti 1,7 miliardám USD. Čísla na rok 2019 zpráva odhaduje na základě údajů založených na prvních devíti měsících letošního roku. Čísla pochází z organizací jako je Londýnská burza a Evropský investiční fond, ale i z průzkumů mezi zakladateli, investory a developery.

Rostoucí příliv zahraničního kapitálu přichází poté, co se v posledním roce USA a Čína dostaly do patové situace v probíhajícím obchodním sporu. Obě největší ekonomiky světa se snaží uzavřít předběžnou dohodu a svou obchodní válku ukončit, ale jednání jsou obtížná.

„Nebývalou úroveň zájmu“ o evropské technologie také pohání síla společností v regionu, řekl Wehmeier. Poukázal na 99 podniků v Evropě podporovaných venture kapitálem s hodnotou vyšší než 1 miliarda USD. Před pěti lety jich bylo jen 22.

Peníze však nemusí být nutně distribuovány spravedlivě. V evropském technologickém sektoru je stále nedostatek rozmanitosti. V roce 2019 bylo 92 % veškerých financí v Evropě přiděleno týmům složeným pouze z mužů, zatímco financování týmů složených pouze z žen klesá.

Atomico označil nedostatek evropské rozmanitosti za problém start-upů již před rokem, když zjistil, že asi polovina žen v průzkumu uvedla, že se setkala s diskriminací. Světlým místem byl obor kvantových výpočtů, kde 23 % evropských společností mělo smíšené týmy nebo týmy vedené ženou.

Zdroj: Bloomberg