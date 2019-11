Stratég Morgan Stanley: První fáze čínsko-americké dohody bude, tím to možná skončí

Dlouze očekávaná „první fáze“ obchodní dohody mezi USA a Čínou nejspíše podepsána bude, její další části ale „zůstávají vzdáleny“, myslí si stratég americké banky Morgan Stanley Andrew Sheets. „Naším základním scénář je, že první fáze obchodní smlouvy dohody bude dosažena, lepší už to možná ale nebude. Druhá a třetí fáze zůstanou během příštího roku vzdáleny,“ řekl stratég v rozhovoru s webem CNBC.

Sheetsovi komentáře přicházejí ve chvíli, kdy rostou obavy ohledně stavu vyjednávání obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou po již více než ročním protahování obchodních rozbrojů. Obchodní válka největších světových ekonomik dlouhodobě tíží jak finanční trhy, tak výhled globálního ekonomického růstu.

Agentura Reuters dnes reportovala, že i podpis první fáze dohody by mohl být zpožděn do roku 2020. Zpráva následovala report Wall Street Journal, podle jehož zdrojů se jednání dostaly do slepé uličky. Investorům tak nezbývá, než nadále upřeně sledovat datum 15. prosince, kdy začnou platit další americká cla na čínské produkty.

Myslíme si, že ohledně první fáze panuje dostatečná shoda, že laťka je nastavena dostatečně nízko, a že mnoho v ní obsažených problémů je už po nějakou dobu obecně přijímáno, aby byla dohody dosaženo, myslí si Sheets. Přesto ovšem připouští, že pro trh jde o obrovský předpoklad.

„Myslím si, že s rally, kterou jsme na trzích v posledním měsíci viděli, se dostala očekávání ohledně první fáze poměrně vysoko, a to pochopitelně zvyšuje riziko velkého zklamání v případě jejich nesplnění," říká stratég Morgan Stanley.

Americké akciové trhy v uplynulých týdnech rostly na svá historická maxima na optimismu ohledně čínsko-amerických jednání poté, co Donald Trump v říjnu oznámil, že Washington a Peking dosáhly částečné dohody o obchodních vztazích. Na jejím oficiálním schválení se ovšem Trump se svým čínským protějškem prozatím dohodnout nedokázal.

