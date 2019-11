Zdražující pronájmy versus vlastní bydlení

Co doporučit mladým budoucím zájemcům o vlastní bydlení? Začněte spořit co nejdříve. Plán a finanční rezerva jsou v současné situaci velice důležité. Pokud je nemáte, je velmi pravděpodobné, že vás bydlení v nájmu, alespoň na nějaký čas, nemine. Kvůli zvyšující se poptávce pronájmů ale dochází

k jejich zdražování.

Přestože nemovitosti zdražují, zájem o nájemní bydlení v České republice v posledních třech letech prudce vzrostl. Tento trend zesílil zejména po 1. říjnu 2018, kdy na základě doporučení ČNB začaly platit přísnější podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů.

Od loňského roku posílila poptávka po nájemním bydlení ještě zhruba o třetinu. Dle odborníků jsou příčinou méně dostupné hypotéky a vysoké ceny bytů. Těch je navíc nedostatek, ať už se jedná o byty v osobním vlastnictví či v pronájmu. Se zvyšujícími se cenami nemovitostí šplhají i ceny nájemného, a to především v Praze a Brně. Poptávka převyšuje nabídku, což umožňuje majitelům vybírat nájemníky velice pečlivě.

Nájmy vzrostly na dvojnásobek

V současné době zaplatíte za pronájem bytu až dvojnásobek, než byste zaplatili na začátku roku 2015. Mezi nejdražší pronájmy se řadí byty v novostavbách ve velkých městech. Podražilo ale také nejžádanější bydlení – „přechodné“ či „startovací“.

Jak uvádějí statistiky, pronájem bytu 2 + kk v pražském panelovém bytě o ploše necelých 50 metrů čtverečních se v roce 2015 pohyboval okolo 9 500 Kč. Měsíční pronájem se v letošním roce vyšplhal až k horní hranici 15 000 Kč. V Plzni se jedná o posun z 8 000 Kč v roce 2015 na dnešních téměř

12 000 Kč.

Důsledkem vzrůstajících cen je nedostatek bytů k pronájmu. Pro developery tato oblast navíc nebyla donedávna atraktivní. Výhodnější model znamenal prodat nemovitost či komplex nemovitostí ihned po stavbě investorovi, a přesunout se k dalšímu projektu, čímž odpadla časově náročná zpráva objektu.

Toto prostředí nicméně stále nahrává těm, kteří chtějí z dlouhodobého hlediska investovat

do nemovitostí. Nízké úrokové sazby hypoték a velmi vysoké nájmy dělají tuto oblast pro investory velmi zajímavou, i když ceny bytů jsou na horní hranici. V některých městech dokonce pronájem zcela pokryje splátku úvěru. Největší meziroční vzestup v pronájmech, a to v řádech desítek procent, zaznamenala města jako Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Zlín a Jihlava, kde je v současné době investice do nemovitostí velmi výhodná.

Výrazné zdražení pronájmů bytů od začátku roku makléři nepozorují. Ceny bytů jsou už ale v některých lokalitách na hranici toho, co jsou zájemci o pronájem ochotni a schopni zaplatit. Není ale zaručeno, že i tato hranice se může v blízké budoucnosti posunout ještě výš. Zvlášť u menších bytů předpokládáme mírný nárůst v souvislosti s větší poptávkou. Avšak růst cen nemovitostí by se mohl zpomalit, mimo velká města i zcela zastavit.