Jak vypadá ERPORT v praxi

Možná jste už slyšeli o možnosti provozovat v Česku a na Slovensku oblíbené podnikové informační systémy HELIOS v cloudu přímo od jejich výrobce. Jak ale vypadá taková služba ERPORT v každodenní praxi? Na to jsme se podívali ve společnosti ALBI Česká republika, kterou možná znáte pro její dárkové předměty.

10 let s HELIOSem Green

Společnost ALBI Česká republika s již více než 28letou tradicí vyrábí, distribuuje a prodává ve 31 značkových obchodech ve třech zemích (v České republice, na Slovensku a v Polsku) hry, dárkové předměty a další sortiment. Mimo kamenných prodejen provozuje i vlastní e-shop a zaměstnává již více než 450 zaměstnanců. K zabezpečení organizačně a logisticky náročného provozu si zvolila před více než deseti lety informační systém HELIOS Green od společnosti Asseco Solutions.

Růst přinesl myšlenky na cloud

Dynamický růst firmy a neustále se zvyšující nároky na pokrytí všech procesů vedly, tak jako v mnoha jiných společnostech, k úvaze o dalším směřování v oblasti IT. Společnost ALBI se v momentě, kdy již dosluhovala původní lokální infrastruktura, rozhodla zvážit další alternativy a porovnat výhodnost provozu IT nově navrhovaných řešení. „Po porovnání nabídek padlo rozhodnutí opustit lokální infrastrukturu a přejít do hostovaných služeb, které z pohledu bezpečnosti provozu vychází mnohem výhodněji. Současně zvolené řešení umožňuje se plně věnovat přímé podpoře business procesů společnosti namísto starosti o provoz serverů. Důležitý byl však i další aspekt, a to schopnost dodavatele optimalizovat nabízené hostované řešení s ohledem na provoz informačního systému HELIOS Green,“ vysvětluje Jan Hajič, IT manager společnosti ALBI.

„Rozhodli jsme se pro službu ERPORT, která je provozována přímo výrobcem informačního systému HELIOS. Dává nám jistotu bezpečného provozu se SLA 99,99 % a v případě potřeby máme kontakt přímo na dodavatele. Přesvědčila nás také záruka kvality Asseco Solutions a jejich skvělá zákaznická péče, která nám vždy vychází vstříc. S přechodem na cloud jsme získali také lepší připojení poboček, hlavně těch slovenských a garanci neustálé dostupnosti služby,“ doplnil Jan Hajič.

Z vlastní serverovny do ERPORTu

Po vzájemných konzultacích doporučila společnost Asseco Solutions vhodný rozsah služby jak z pohledu hardwarových prostředků, tak licencovaného softwaru. Pro IT oddělení ALBI bylo následně obratem zřízeno virtualizované prostředí s touto specifikací na 30 dní zdarma, aby si ho firma mohla naplno otestovat. Pro lepší představu o budoucím fungování firemního HELIOSu Green v cloudovém prostředí tam IT oddělení přemigrovalo kompletní testovací prostředí svého podnikového informačního systému. Po důkladném odzkoušení se IT oddělení ALBI přesvědčilo, že nic nebrání ostrému spuštění, a tak ihned provedlo i ostrou migraci celého systému. Od té doby už celý podnikový informační systém ALBI funguje z cloudového prostředí ERPORT.

Co se změnilo pro uživatele

„Pro uživatele se nemění nic. Mně jako IT manažerovi celé společnosti přinesl ERPORT klid a čas věnovat se důležitějším věcem. Důležité je, že jsme našli společné řešení, které vyhovuje oběma stranám," odpověděl Jan Hajič. A jak to máte ve firmě vy? Věnujete se raději svému byznysu nebo IT infrastruktuře? A co se změnilo pro koncového uživatele, který byl zvyklý na HELIOS Green na vlastních serverech?