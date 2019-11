Přijde finanční krize v roce 2020? Tohle je 15 znaků blížící se recese

Přehřívání trhu a slábnoucí výsledky z minulého roku jsou pro řadu analytiků předzvěstí blížící se finanční krize, či dokonce potenciálního pádu burzy.

Samozřejmě, nikdo nemůže s jistotou prohlásit, kdy ekonomická krize skutečně přijde.

V následujícím článku si probereme, které signály mohou naznačovat blížící se finanční krizi a také, jak se v nejkritičtějším případě při pádu burzy zachovat.

Blíží se recese? Musíte hledat jinde, než ze zpráv od politiků a centrálních bank

Je přirozené, že politici, centrální banky a obvykle i většina velkých finančních hráčů až do posledního momentu proklamují, že recese je velmi nepravděpodobná. Koneckonců, právě tento okruh hráčů je obvykle viněn z kolapsu ekonomiky. A dokonce i tam jsou odpovědní lidé, kteří mají stejně jako mnozí z nás nutkání nepřipouštět si nepříjemnou pravdu. Každý, kdo se vyhýbá nepříjemným reformám, které jsou naléhavě nutné k udržení růstu, zpravidla silně přispívá k příchodu recese na trh.

Mnozí z vás si budou pamatovat roky 2007/2008: téměř jsme byli ohromeni prohlášeními, že malý problém na americkém trhu s bydlením by neměl mít vliv na americkou ekonomiku jako celek. A na globální ekonomiku by tato krize neměla mít dopad už vůbec. Nikdo samozřejmě recesi a následný pokles na akciových trzích nechce. Fakt, že se však investoři oddávají zbožnému přání tím, že přebírají zbožná přání centrálních bank a politiků, však recesi nijak neoddaluje. Před deseti lety tomu nebylo jinak.

Údajně nízké riziko recese se proměnilo v ekonomickou krizi, která dokonce převyšovala krachy ze začátku 90. let a mohla být zastavena pouze extrémními opatřeními centrálních bank. Pokud by některý z velkých hráčů včas rozpoznal znamení signalizující blížící se krizi a měl odvahu jednat včasným a odhodlaným způsobem, dopady krize mohly být mnohem menší. Konání velkých hráčů však bylo úplně opačné. Banky půjčovaly klientům závratné sumy peněz a politici si netroufli zasahovat do silného finančního průmyslu.

Recese – různé příčiny, stejné varovné signály

I dnes největší riziko představuje finanční průmysl. Ale především, tentokrát jsou to nízké úrokové sazby, které jsou lákavé. Zejména v eurozóně, kde se problémy napojí na brexit a nepředvídatelnou politiku USA, která těžce ovlivňuje globální ekonomiku, což je třeba považovat za nejdůležitější rizikové faktory. Můžeme tedy varovné signály porovnat s těmi z let 2007/2008?

Signály, které naznačují větší a déle přetrvávající slabost v ekonomice, jsou vždy stejné. Faktory, které způsobují slabost, mohou být úplně jiné, důsledky jsou stále podobné. Investor by měl očekávat medvědí trend na světových trzích, zajistit odpovídajícím způsobem své portfolio, a pokud je aktivní obchodník, spekulovat na pokles místo růstu. Pro vás, jako investora je klíčové rozpoznat správné znaky signalizující blížící se recesi.

Přijde finanční krize v roce 2020? 15 indikátorů nastávající recese

Jak jsme již nastínili, ekonomické krize obvykle přicházejí plíživě a svojí plnou silou udeří nečekaně a intenzivně. U každého pádu burzy se zpravidla dají zpětně dohledat důvody a příčiny, které k dané ekonomické krizi vedly. Vždy jsou to problémy někde v pozadí, o kterých se všeobecně ví, ale drtivá většina investorů jejich náznaky zaslepeně ignoruje a spekulují na rostoucí ceny, dokud pohár nepřeteče.

Velké burzovní krachy obvykle předchází „černá labuť“. Tento pojem v ekonomice je symbolem pro nečekanou událost, kterou (téměř) nikdo nedokázal včas předpovědět. Tyto události zpravidla mají celosvětový dopad. Zpětně se vždy dá vše poměrně přesně vysvětlit a spoustu investorů nechápe, jak to jeho předchůdci nedokázali rozpoznat.

1) Obrovské zadlužení

Ve Spojených státech vzrostl poměr zadlužení amerických společností ku hrubému domácímu produktu na více než 45 %. Tento poměr nebyl nikdy v historii takhle vysoký. Dluh je ještě mnohem větší, než byl v případě finančních krizí z roku 2000 a 2008.

2) Nárůst volatility na trzích

Pokles hodnoty cenných papírů jde ruku v ruce s vyšší volatilitou. Index VIX je měřítkem očekávané volatility na indexu S&P 500. Během posledních několika let index VIX průběžně klesal. V minulosti se zpravidla před finanční krizí index VIX rapidně zvýšil.

V níže uvedeném grafu je vidět, že v posledních měsících index VIX průběžně stoupá a může být na cestě k neudržitelně vyšší úrovni. Podobný pohyb jsme mohli vidět též před ekonomickou krizí v roce 2008. V každém případě v příštím roce můžeme očekávat volatilnější trhy než v posledních několika letech.

3) Obchodní válka

Světová ekonomika stále více pociťuje dopady již více než rok trvající obchodní války mezi USA a Čínou. Mezinárodní měnový fond (IMF) dokonce snížil očekávání růstu světové ekonomiky a poukázal na vlivy chaosu vyplývajícího z této obchodní války. V Číně došlo k poklesu akciových trhů o více než 25 % z jejich vrcholů v roce 2018. V Evropě, mimo jiné, trpí automobilový průmysl v důsledku zavedení celé řady nových tarifů.

Velcí hráči v automobilovém průmyslu představovali údaje za loňský rok, přičemž společnostem jako je Volvo, Ford, či Daimler prudce klesly zisky. Za hlavní příčinu jsou považovány právě vyšší dovozní tarify vycházející z obchodní války mezi USA a Čínou. Jak výrazně se obchodní válka týká evropských států je jasně viditelné na německém indexu DAX, který za rok 2018 klesl o 18 %.

4) „Smart money“ investoři se zbavují svých akcií

Podle „Smart money flow index“ společnosti Bloomberg, mnoho předních světových investorů v poslední době systematicky opouští akciový trh. Index dokonce klesl pod úroveň z roku 2000 a 2008. Pro většinu lidí je těžké určit, jak tento index přesně interpretovat, ale je to něco, co je potřeba vzít v úvahu.

5) Dlouhodobě negativní HDP

O recesi podle definice můžeme mluvit, pokud je hrubý domácí produkt (HDP) ekonomiky po dobu dvou po sobě jdoucích čtvrtletí negativní. Tato definice je však velmi zavádějící, protože podle ní bychom mohli o recesi mluvit například v případě, kdy se HDP během roku pohybovalo o -1,0 %, +0,1 %, -0,8 % a opět +0,1 % procenta. Nicméně tento výpočet již nebere v potaz způsob, jakým HDP klesalo.

Navíc tato data jsou pro vás jako investory zveřejněna příliš pozdě. HDP za čtvrté čtvrtletí chodí zpravidla až v únoru následujícího roku, což je zpoždění až 2 měsíce. Kromě toho výše uvedená definice recese je čistě teoretická.

Graf: Pokud se podíváme na výše uvedený graf, vidíme v letech 2000/2001 a 2008 několik prudkých propadů z high ceny. To je dostatečně velký nátlak, aby negativně ovlivnil zisky společností a ceny akcií. Ten, kdo s prodejem čekal na 2 po sobě jdoucí ztrátové čtvrtletí, prodal své akcie za prakticky nejnižší možnou cenu.

Míra nezaměstnanosti také není adekvátním indikátorem, jelikož se jedná o retrospektivní ukazatel. Logicky, pokud plošně klesne poptávka na trhu, společnosti nepropustí své zaměstnance bezprostředně. Propouštění a opětovné zaměstnání zaměstnanců je zpravidla proces, který trvá měsíce. A vždy riskujete, že nebudete moci znovu obsadit volná místa, pokud jste byli s propouštěním příliš unáhleni.

Kromě toho existují právní problémy: Než budete moci propustit bez větších problémů zaměstnance ve větším měřítku, situace na trhu musí být opravdu kritická. Údaje o trhu práce proto vždy zaostávají za skutečnou situací na trhu o tři až šest měsíců.

Proto nelze použít míru nezaměstnanosti jako relevantní indikátor recese. Naopak obraz, který míra nezaměstnanosti o situaci na trhu poskytuje je velmi zkreslený, protože v počátečních fázích recese poskytuje představu, že situace na trhu je lepší než ve skutečnosti.

Retrospektivní data tedy mohou být značně zavádějící. Které ukazatele jsou směrodatné?

Nejčastěji využívanými jsou následující 4 indikátory:

Index nákupních manažerů

ZEW a IFO

Chování spotřebitelů

Celý článek a zbylých 10 znaků blížící se recese naleznete zde: lynxbroker.cz