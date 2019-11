Hypotéky vystrkují růžky

Podle údajů na portálu hypondex.cz za říjen (a pár předchozích měsíců) se zdá, že český hypoteční trh se přece jen pomalu probouzí z mrákot – elegantněji řečeno z propadu v první polovině 2019 daného předzásobením loni na podzim před účinností nových limitů v doporučení ČNB (DTI, DSTI).



Říjnové meziroční tempo změny hodnoty nových hypoték (-30 %) sice vyznívá docela tragicky, ale absolutní objem se, a to už několik měsíců, zdá být zpátky blízko úrovním konzistentním s dlouhodobějším vývojem (viz graf níže). Onen tragický říjnový mezirok je dán efektem základny: právě v říjnu 2018 totiž nabylo zmíněné předzásobení svého vrcholu (viz červený sloupec v následujícím grafu).





Nové objemy hypoték budou ale i nadále tlumeny jak ze strany nabídky (zmíněné limity DTI a DSTI a starší limit na LTV), tak zejména ze strany poptávky: ceny nemovitostí už v některých oblastech Česka nejspíš dosáhly takové výše, že o nákup stojí zřetelně méně lidí než v minulosti.



Slabou poptávku se zdá naznačovat i v říjnu meziměsíčně znovu klesnuvší (tentokrát z 2,47 % na 2,36 %) průměrná úroková sazba z nově poskytnutých hypoték. Ve skutečnosti však je důvodem spíš přetrvávající nízká úroveň střednědobých mezibankovních a dluhopisových úrokových sazeb, od kterých banky – s jistým zpožděním a odchylkami – odvozují sazby pro úvěry na bydlení:

Vybrané úrokové sazby (%, ČNB, Bloomberg)





Michal Skořepa, analytik České spořitelny