ČEZ získal opci na nákup majoritního podílu v Geometu, firmě na těžbu lithia

ČEZ podepsal dohodu s australskou těžební společností European Metals Holdings (EMH), dohoda ČEZu zajišťuje opci na koupi 51% podílu ve společnosti Geomet. Dceřiná společnost Geomet vlastní od státu přednostní právo na těžbu lithia na Cínovci. Za zmíněný podíl by měl ČEZ zaplatit 34 mil. EUR (870 mil. Kč). Opce je platná do konce března příštího roku. Podle generálního ředitele Daniela Beneše dává opce společnosti více času na posouzení celého projektu. Nákup podílu se bude odvíjet od výsledku probíhajících analýz ekonomické návratnosti a schválení akcionářů.

HN uvedly, že ložisko lithia na Cínovci je největší v Evropě a obsahuje 3 procenta celosvětových zásob.

Současná dohoda ani případný nákup podílu v Geometu by nyní neměly mít výraznější dopad na hospodaření ČEZu, není stanoven datum pro zahájení těžby a případný pozitivní efekt na hospodaření firmy lze očekávat v horizontu minimálně 5-10 let. Odhady hovoří o tom, že by se hodnota ložiska mohla pohybovat mezi 10-15 mld. Kč, po započtení nákladů na těžbu.