Indexy níže v reakci na nové zprávy ohledně obchodních jednání a zápis ze zasedání FOMC

Shrnutí:

Rozporuplné info týkající se obchodních jednání rozvlnilo trhy

Minutes ze zasedání Fedu naznačily stále vysokou úroveň nejistoty

Indexy klesají, prostor ke korekci je vysoký v případě, že jednání nedopadnou

Asijské indexy ve čtvrtek klesly v reakci na sérii několika zpráv týkajících se obchodních jednání. Report agentury Reuters naznačil, že by dohoda mohla být hotova do konce letošního roku, zatímco Bloomberg uvedl, že jsou jednání na velmi citlivém bodě a snadno by se mohla zkomplikovat. Přes noc mezitím americký prezident uvedl, že chce Čína dohodu mnohem více než on, což může být signál, že ne vše v této oblasti jde zrovna hladce. Do toho pak ještě hlavní čínský vyjednavač Liu He uvedl, že je stále opatrně optimistický a věří, že dohoda bude podepsána. Trhy tak stále nervózně vyčkávají a obchodníci rozhodně nemají jasno.

Z dalších fundamentů zaujaly také minutes ze zasedání americké centrální banky. Z těch vyplynulo, že ačkoliv Fed rozhodl s dalším snižováním sazeb vyčkat, rizika jsou i nadále jasně na straně případného zhoršování ekonomické situace. Šance na další snížení sazeb jsou tak stále docela značné, i když se ho nemusíme dočkat na nejbližších zasedání.

US100 možná zahajuje korekci z historického maxima. O tom jak velká bude rozhodně jednání mezi USA a Čínou. Zdroj: xStation5