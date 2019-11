Akciové trhy po celém světě klesaly, důvodem obchodní válka

Akciové indexy po celém světě téměř jednotně během středečního obchodování ztrácely. Důvod? Nové zprávy z obchodní války, jak jinak, a protentokrát negativní. Dohoda by podle amerických insiderů letos nemusela být uzavřena. Čína chce větší ústupky v oblasti cel a USA v oblasti ochrany technologického duševního vlastnictví. 15 prosince by měla začít platit zpřísněná americká cla na další zboží, nyní to vypadá, že dohoda do této doby uzavřena nebude. USA budou patrně nuceny tato cla odložit, jinak by to vyjednávání opět poškodilo. Prezident Trump by měl rovněž dnes rozhodnout o podepsání/nepodepsání zákona na podporu demokratických principů vládnutí v Hong Kongu, schváleného parlamentem. Pokud podepíše, vyjednáváním to neprospěje.

Zápisky z jednání FEDU nepřinesly nové překvapivé podrobnosti, většina členů FOMC se kloní k neměnnosti sazeb pro nejbližší období. My očekáváme, že FED sníží sazby v příštím roce ještě jednou, kvůli podzimním volbám spíše v první polovině roku, aby tak nezasahoval do předvolební situace.

Ropa včera vymazala téměř všechny ztráty z předchozího dne a rostla přes 2,5%. Jedním pozitivním faktorem bylo zveřejnění amerických zásob, které rostly méně, než se očekávalo. Ropný trh je nicméně velmi volatilní a je kolbištěm spekulantů, takže prudké protichůdné pohyby jsou velmi časté.



Target zveřejnil velmi dobré výsledky a akcie skokově rostly o 14%. Tahounem byly online prodeje, které rostly firmě o 30% zejména díky službě doručování objednávek ve stejný den a lepší než očekávané výkonnosti v segmentu oblečení. Firma zvýšila odhad letošního ho zisku na akcii o 6%.

Akcionáři Tesly dnes budou sledovat představení nového pickupu, který by se měl stát silnou zbraní pro nejoblíbenější americký typ auta. Podle odhadů by mělo mít auto dojezd 800km na jedno dobití a cena by měla údajně začínat kolem 50 tis. USD, což by bylo jistě lákavé.



Jan Šafránek, analytik České spořitelny