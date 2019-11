Nálada domácností v eurozóně by se konečně mohla zlepšovat (Ranní zpráva z finančního trhu)

Nálada evropských domácností by se konečně mohla začít zlepšovat díky zvyšujícím se disponibilním důchodům a snížení některých geopolitických rizik. Jak situaci vnímají bankéři z ECB, se dozvíme ze zveřejněného zápisu z posledního jednání. Z USA se dočkáme tradičních týdenních dat z trhu práce, ta potvrdí, že ten zatím zůstává silný. Lepší data čekáme i u podnikatelského výhledu z Philadelphie či z trhu nemovitostí. Z regionu polská data potvrdí napjatost tamního trhu práce.

Americkému realitnímu trhu pomáhají nižší sazby

Spotřebitelská důvěra v eurozóně by se konečně mohla zlepšit. Její ukazatel totiž v podstatě celý letošní rok stagnuje kolem hodnoty -7 bodů (0,6 standardní odchylky nad dlouhodobým průměrem). Akomodativní měnová politika, fiskální stimuly, napjatý trh práce a nízká inflace (hlavně díky nižším cenám pohonných hmot), to vše jsou faktory podporující disponibilní důchody evropských domácností. Výsledkem by mělo být zlepšení indikátoru spotřebitelské důvěry.

Prodeje stávajících domů v USA by měly vykázat za říjen vzestup a vrátit se na srpnovou úroveň. Po velmi slabém začátku roku je na rezidenčním trhu patrné určité oživení související s předchozím poklesem tržních úrokových sazeb. Ten se však již zastavil, takže ve zbytku roku bude další růst aktivity na rezidenčním trhu spíše omezený.

Američtí centrální bankéři vnímají rizika z obchodních válek

Ceny německých průmyslových výrobců překvapily svým říjnovým poklesem a představují významný protiinflační faktor. A to nejenom pro ECB, ale i pro naši centrální banku. Euru se tak včera vůči dolaru během evropské seance příliš nedařilo, a to i ve světle přicházejících zpráv z jednání mezi čínskými a americkými představiteli ohledně obchodní dohody. Situace na bojišti obchodních válek se ale mění v podstatě každým okamžikem. V průběhu americké seance euro většinu svých ztrát zkorigovalo. Zveřejněný záznam z posledního jednání FOMC ukázal, že američtí centrální bankéři vnímají zvýšená rizika pro ekonomiku, a to zejména v souvislosti s ochlazováním globální ekonomiky a obchodními válkami. Přesto chce nyní většina členů FOMC s dalším uvolněním vyčkat.

Polský trh práce je saturován

Polský trh práce je stejně jako v okolních středoevropských zemích napjatý, prostor pro další zvyšování zaměstnanosti je již minimální, což dnešní data za říjen potvrdí. Mzdová dynamika má svůj vrchol za sebou, i tak ale zůstává robustní a stojí za spotřebou domácností. Ta je hlavním tahounem růstu polské ekonomiky.

Koruna se drží silnějších hodnot

Na tuzemském devizovém trhu panuje klid. Všechna důležitá makroekonomická data, která měl tento měsíc přinést, jsou za námi, do dalšího zasedání ČNB je daleko. Likvidita na trhu je spíše mělčí, zájem obchodníků nevelký. Včera koruna lehce posílila o čtyři haléře, když odpoledne testovala 25,52 CZK/EUR. Klidný kurzový vývoj byl vzhledem k absenci kurzotvorných faktorů i na okolních regionálních měnách.