Akciové trhy pod tlakem (Ranní zpráva z akciového trhu) (21.11.2019)

Hlavní události

Erste počítá v příštím roce s ROTE nad úrovní 10 %. Odhad považujeme spíše za konzervativnější.

ČEZ získal opci na většinový podíl ve společnosti Geomet.

Bývalý CEO Avastu prodává 1,8% podíl ve společnosti.

Evropské akcie zahájí dnešní seanci poklesem.

Ve Spojených státech budou zveřejněny pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Kromě toho se dočkáme i prodejů stávajících domů. Na evropském kontinentu budou mít hlavní slovo francouzské předstihové ukazatele ze zpracovatelského průmyslu a spotřebitelská důvěra za celou eurozónu. Dopady těchto ukazatelů na akciové trhy jsou však minimální.

Závěr výsledkové sezóny bude patřit americkému retailovému řetězci Macy‘s. V Evropě za zmínku stojí německý Thyssenkrupp nebo britský Royal Mail.

Obchodování na zámořských trzích

Americké indexy umazaly část svých předchozích zisků a lehce sestoupily ze svých maxim. S&P 500 i průmyslový Dow Jones přišly o 0,4 %, v případě technologického Nasdaqu šlo o ztráty okolo půl procenta. Přestože lze říci, že jednání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou již zní jako obehraná písnička, stále je to něco, na co trhy reagují nejcitlivěji. Podpora amerického senátu Hongkongu totiž může její uzavření opět posunout k patové situaci. Objevují se zprávy, že pravděpodobnost podpisu dohody do konce roku se snižuje.

V podobném duchu je patrný i dnešní vývoj v asijsko-pacifickém regionu. Dnes bychom jen marně hledali trh, který by uzavíral se zisky nebo minimálně na úrovni včerejších kurzů. Nejhlubší propady jsou viditelné v Hongkongu nebo Jižní Koreji, kde ztráty dosahují až 1,5 %.

Erste Group

Rakouská Erste publikovala svůj výhled pro příští rok. ROTE očekává nad úrovní 10 % (pro letošní rok nad 11 %) a ve střednědobém horizontu počítá s nárůstem příjmu z poplatků k 2,4 mld. EUR (1,9 mld. EUR v roce 2018) a snížení poměru nákladů vůči výnosům k úrovni okolo 55 % (60,5 % ve 2018) do konce roku 2024. Erste zopakovala, že z letošního zisku by mohla vyplatit dividendu ve výši 1,5 EUR na akcii. Zároveň nelze očekávat žádnou extra dividendu do té doby, než jádrový kapitál Tier 1 udržitelně nepřesáhne 14 % (13,5 % v září 2019).

Banka zároveň zvažuje koupi nabízeného dvoutřetinového podílu v polské MBank, který prodává Commerzbank, což by doplnilo byznys Erste v celém regionu.

Zveřejněný výhled považujeme spíše za opatrný. Dnes v 9:00 CET začíná den s investory, na kterém by měly být k dispozici další podrobnější informace.

ČEZ

ČEZ podepsal dohodu s australským těžařem European Metals Holdings (EMH), která českému výrobci a distributorovi elektřiny zajišťuje exkluzivní opci na koupi 51% podílu ve společnosti Geomet, kterou v současnosti plně ovládá EMH. Za tento podíl by měl ČEZ zaplatit 870 mil. CZK a dohoda je platná do konce března 2020. Geomet získal od státu povolení na průzkum a přednostní právo na těžbu lithia na Cínovci.

CEO Daniel Beneš uvedl, že důvodem zájmu je rozvoj elektromobility a dle něj být součástí celého řetězce, tedy od samotné těžby až po výrobu stacionárních nebo automobilových baterií, dává dnes úplně jiný smysl než dříve. Dle Hospodářských novin se ale k budoucím miliardovým investicím do zpracovatelského podniku nebo samotných baterií zatím ČEZ nechce podrobněji vyjadřovat.

Uzavřená dohoda a budoucí potenciální spolupráce na těžbě lithia a následná výroba bateriových uložišť dle nás zapadá do současné strategie ČEZ. Investice v řádu necelé miliardy korun není vzhledem k celkovým ročním investicím tak zásadní. Zprávu vnímáme pozitivně, i když v současné době by neměla mít dopad na ocenění společnosti.

Avast

Bývalý generální ředitel Avastu Vincent Steckler prodává 18 mil. ks akcií Avastu. Objem představuje 1,8 % celkového počtu akcií, což při průměrném denním zobchodovaném množství v Londýně znamená necelých 10 dnů obchodování. Vincent Steckler skončil v Avastu v létě a již akcie společnosti prodával. To, že bude bývalý CEO svůj podíl prodávat, se dalo čekat. Od léta vzrostly akcie Avastu o cca 50 %. Vzhledem k prodeji tohoto objemu může být další růst krátkodobě omezen.