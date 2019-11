Ranní komentář: Akcie mírně ztrácí kvůli dění okolo Číny, na FX pokračuje konsolidace

Akciové trhy včera zaznamenaly mírnou korekci, ke které přispěly informace o tom, že by americký prezident měl podepsat v Senátu schválený zákon na podporu Hong Kongu. To pravděpodobně vyvolá odvetná opatření ze strany Číny. Ta by se však nutně nemusela týkat obchodních jednání, což včera naznačil i čínský hlavní vyjednavač, který uvedl, že je ohledně dosažení dohody stále opatrně optimistický. Indexy tak sice včera ztrácely, i tak si ale svá vysoká ocenění zatím drží.

Na FX stál za pozornost hlavně kanadský dolar, který včera pokračoval v korekci navzdory tomu, že se cena ropy vzpamatovala z úterního výprodeje.

Dnešní fundamenty: