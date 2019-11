Libra získává podporu Wall Street jako nejlepší sázka na rok 2020

Wall Street vybrala libru jako nejlepší sázku na měnu na rok 2020, a to na základě možné výhry úřadujících konzervativců ve volbách příští měsíc. To by mohlo vyřešit patovou situaci okolo brexitu a rozpustit nejistotu.

Do konce roku 2020 stoupne libra na páru s dolarem o téměř 8 % na 1,39, tj. na nejvyšší úroveň za posledních 18 měsíců, predikuje Bank of America Merrill Lynch. Tato předpověď stojí na tom, že konzervativci získají ve volbách 12. prosince naprostou většinu a odstraní některé nejistoty ohledně brexitu, díky kterým je libra „výrazně podhodnocená“.

Měna Velké Británie měla v druhé polovině letošního roku na páru s americkým dolarem nejlepší výkon a obchodníci snižují svá očekávání, že by Velká Británie odešla z Evropské Unie bez dohody. Konzervativci v čele s premiérem Borisem Johnsonem drží ve většině volebních průzkumů přední příčku. Jejich cílem je získat volební většinu, protlačit svou dohodu o brexitu skrze parlament a vystoupit z bloku do termínu 31. ledna.

„Zuřivost tohoto kroku svědčí o tom, že by trh nerad propásl možný začátek smysluplného zhodnocení na šterlinku,“ napsali stratégové z Bank of America vedení Johnem Shinem. "S odstraněním nejistoty by se pár libra-dolar měl pohybovat směrem k 1,40 USD.“ Šterlink se ve středu obchodoval kolem 1,29 za USD poté, co od konce září přidal na dolaru 5 %.

Ostatní velké americké banky také sází na rally na libře. Morgan Stanley drží jako jeden z 10 nejvýznamnějších obchodů roku 2020 v prvním čtvrtletí doporučení tuto měnu proti dolaru koupit s cílem 1,40 USD. Do poloviny roku odhaduje JPMorgan Chase & Co. hladinu 1,33 USD, zatímco Goldman Sachs Group počítá v příštích měsících s rally na 1,35 USD, pokud konzervativci získají většinu a s brexitem pohnou.

Není to poprvé, co je libra podle Bank of America jedním z nejpřesvědčivějších obchodů roku. Na konci roku 2017 byla také mezi několika doporučeními Merrill Lynch. Místo toho ale klesla vůči dolaru téměř o 6 %.

Úterní televizní debatu mezi Johnsonem, který hovoří o tom, že díky jeho dohodě o brexitu „uvolní potenciál“ Velké Británie, a lídrem labouristů Jeremym Corbynem vyhodnotili diváci remízou, což přílišný pokrok nenaznačuje. Podle většiny průzkumů vedou konzervativci dvojciferným číslem, ačkoli podobná čísla před posledními volbami v roce 2017 nedokázala předpovědět popularitu Corbyna, který zbavil konzervativce parlamentní většiny.

Zdroj: Bloomberg