Americké akcie pod tlakem, dohoda s Čínou v ohrožení

Dnešní obchodování v USA bylo značně volatilní. V úvodu dne však vše vypadalo jinak - volatilita byla naopak minimální, stejně jako objemy obchodů. Zvrat přišel po zprávě Reuters - v té stálo, že první fáze dohody s Čínou dost možná do konce roku nebude, ačkoliv Trump sliboval opak. Situace se totiž opět komplikuje. Ať už zasahování USA do dění v Hong-Kongu nebo "vyhrožování" Trumpa - pokud prý nebude dohoda do konce roku, uvalí další cla na Čínu. Situace je velmi těžko predikovatelná a to se investorům nelíbí, obzvlášť když jsou trhy při svých historických maximech.

Nejlépe se dnes dařilo ropnému sektoru díky výraznému růstu cen černého zlata (Chevron +0,8 %, ConnocoPhillips +3,8 %, Halliburton +3,2 %). Byl to ovšem jediný "zelený" sektor. Naopak nejslabším článkem dne byly technologie (Apple -1,2 %, Alphabet -0,9 %, Intel -0,8 %). Nedařilo se ani telekomunikacím (AT&T -2,2 %) a průmyslu (Ford -1,9 %, Caterpillar -1,2 %).