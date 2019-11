Closing Bell 20. 11. – další pochyby o budoucnosti obchodní dohody

Trhy zahajovaly den lehce v červeném a v poklidném duchu pokračovaly až do poloviny dne, kdy opět zprávy z politické sféry poslaly indexy do procentní ztráty, kterou se však podařilo do konce obchodování zredukovat přibližně na polovinu.



Úvodní pokles byl vyvolán další eskalací problémů v Hongkongu, respektive napětím, vyvolaným mezi USA a Čínou poté, co senát USA schválil zákon na podporu hongkongských protestů, na což Čína reagovala příslibem přijetí protiopatření.



Příčinou hlubšího poklesu během dne byly dnes Trumpovy komentáře o možném odkladu podpisu obchodní dohody mezi USA a Čínou až na příští rok, což s sebou nese také riziko uvalení dalších cel, která by měla být zavedena 15. prosince, pokud k dohodě nedojde před tímto datem.



Důležitou událostí dnešního dne bylo zveřejnění zápisu z posledního zasedání centrální banky, podle kterého se většina členů výboru shodla na tom, že aktuální nastavení úrokových sazeb je přiměřené stavu ekonomiky. Zápis však nenaznačil, co by výbor přimělo k dalšímu posunu sazeb.



Čtvrtek přinese data z trhu s nemovitostmi, nebo také vývoj počtu žádostí v nezaměstnanosti.