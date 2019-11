Důchodový systém hospodaří s přebytkem (20.11.2019)

"Letošní rok bude druhým v řadě, kdy důchodový systém bude hospodařit s přebytkem. Tohoto výsledku se podaří dosáhnout i přes výrazný růst výdajů na dávky důchodového pojištění. Díky nízké nezaměstnanosti a růstu mezd se totiž daří výrazně navyšovat příjmy důchodového systému," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Systém důchodového pojištění hospodařil v období od ledna do října letošního roku s přebytkem 9,82 miliardy korun. Za deset měsíců se na příjmech z pojistného na důchodové pojištění vybralo 407,34 miliardy korun. Ve stejném období před rokem to bylo 377,06 miliardy korun. Celkové výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů na správu dosáhly v období od ledna do října 2019 úrovně 397,53 miliardy korun. Ve stejném období loňského roku to bylo 366,40 miliardy korun.





Lze předpokládat, že přebytek hospodaření systému důchodového pojištění se podaří udržet i v závěrečných měsících letošního roku. Celkový přebytek za rok 2019 bude dosahovat podobné úrovně jako v roce 2018. Tehdy byl vykázán přebytek 18,64 miliardy korun. Systém důchodového pojištění vykazoval deficitní hospodaření v letech 2009 až 2017. Nejhorších výsledků bylo dosahováno v letech 2012 a 2013, kdy se deficity pohybovaly kolem 55 miliard korun.



Ke konci loňského roku bylo v systému důchodového pojištění 2 896 973 důchodců, kterým byl vyplácen alespoň jeden z druhů důchodů. Průměrná výše starobních důchodů tehdy dosahovala úrovně 12 418 korun. K 1. lednu 2019 došlo k valorizaci důchodů o 901 korun. Podíl výdajů na dávky důchodového pojištění vůči hrubému domácímu produktu v letech 2017 a 2018 dosahoval úrovně 8,3 procenta. Byl tak zastaven pokles, který jsme mohli sledovat od roku 2013, kdy podíl výdajů na důchody vůči hrubému domácímu produktu dosahoval úrovně 9,5 procenta.