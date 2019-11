Trumpovy daňové škrty růst investic nepřinesly. Proč?

Amerika nedodržela svůj slib, že po obrovském snížení daní v roce 2018 zvýší investice. To je premisou článku, který pobouřil generálního ředitele FedExu Freda Smithe. Ten následně vyzval redaktory časopisu New York Times, kde byl článek zveřejněn, k debatě.

Nejlepším způsobem, jak posoudit dopad zákona o snížení daní a pracovních místech z roku 2017, je porovnat, co se od té doby změnilo, s tím, co by se stalo, kdyby tento zákon nenabyl platnost. Jde o čiré spekulace, ale několik důkazů naznačuje, že škrty skutečně fungují tak, jak bylo zamýšleno, ale jsou tu jiné faktory, které růst investic zpomalují.

Jsou tu dva důvody proč si myslet, že snížení daní nepřineslo požadovaný efekt. Za prvé růst investic byl vyšší před snížením daně než poté. Za druhé neexistuje korelace mezi společnostmi, které dostaly největší daňové škrty, a těmi, které nejvíce zvýšily investice. Tato tvrzení, i když jsou pravdivá, ale nemíří na cíl.

Daňové škrty měly financovat větší investice tím, že by nechaly korporacím více hotovosti. To ale není primární způsob, jakým by snížení daní mělo ovlivňovat investice. Představa je spíše taková, že daňové škrty stimulují investice spíše tím, že společnostem usnadňují návratnost nákladů spojených s novými investicemi a zvýšení tržní hodnoty obchodního kapitálu.

Oba efekty zvyšují Tobinovo Q, které lze zjednodušeně shrnout takto: investice rostou s tím, jak roste tržní hodnota aktiv v poměru k nákladům na jejich výměnu. Rostoucí ceny technologických akcií v 90. letech 20. století vedly k obrovským investicím do startupů v Silicon Valley a nárůst cen domů na počátku druhého tisíciletí vedl k rekordním stavbám rodinných domů.

V obou těchto případech byl boom založen na bublině rostoucích cen. Cílem daňové reformy bylo vytvořit udržitelnější růst cen aktiv snížením daní z podnikání. Přesně to splnil. Jak ale v roce 2018 obchodní investice narůstaly, stalo se něco jiného: prezident Donald Trump dále eskaloval svou obchodní válku.

Do konce roku zasáhla obchodní válka ceny akcií a ty ve čtvrtém čtvrtletí klesaly. Investice do podnikání rovněž dosáhly vrcholu v prvním čtvrtletí 2019 a od té doby klesají. Důkazy svědčí, že daňové škrty i obchodní válka skutečně měly svůj předpokládaný dopad na obchodní investice – jenže první pozitivní, druhý negativní.

To potvrzují i prognózy Rozpočtového úřadu kongresu (CBO). V roce 2017, před tím, než došlo ke snížení daní, tento úřad předpovídal, že růst podnikových investic zrychlí do konce roku na téměř 6 %, než pomalu klesne na 2 % ve třetím čtvrtletí roku 2019. Místo toho byly obchodní investice volatilnější, ačkoli se držely nad původními projekcemi CBO.

Ekonomové, ministři financí a vedoucí podniků viní ze zhoršujících se investičních podmínek obchodní válku. A je i dost známek toho, že ukončení obchodních konfliktů by vedlo k návratu na vyšší trajektorie z roku 2017 a 2018.

Smith ve svém prohlášení o článku Timesů požadoval o debatu o „federální daňové politice a s ní souvisejícími sociálními výhodami obchodních investic“. Možná by měl do diskuse zahrnout i obchodní politiku USA.

Zdroj: Karl W. Smith, Bloomberg