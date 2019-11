Trump hrozí Číně ještě většími tarify, pokud nedojde k dohodě

Americký prezident Donald Trump hrozí Číně ještě vyššími tarify , pokud nedojde k obchodní dohodě.Již na začátku měsíce se objevily z čínské strany zprávy, že země jsou připraveny k předběžné dohodě nazvané pracovně "fáze 1". Americký prezident následně ale uvedl, že k ničemu takovému nedal svolení. US ekonomický poradce Larry Kudlow minulý pátek uvedl, že postoje obou zemí se dále přiblížily možnému uzavření dohody, pozitivně se o víkendu vyjádřil také americký ministr financí Mnuchin.USA a Čína jsou nicméně v posledních dnech v silné sporu kvůli Hong Kongu, když americkým senátem prošel jednomyslně zákon o financování protestujících v této bývalé britské kolonii, jež se vrátila pod čínskou správu. Čína to bere jako vměšování do svých vnitřních věcí a pohrozila zhoršením vzájemných vztahů, což vyvolává obavy ohledně "fáze 1".