Čína obviňuje USA z vměšování kvůli podpoře protestů v Hong Kongu

Čínské ministerstvo zahraničních věcí dnes kritizovalo kroky USA spojené se souhlasem amerického Senátu pro financování protestujících v Hong Kongu. Podle čínské strany jde o vměšování do vnitřních věcí země, vůči kterému se musí razantně ohradit. Zákon o financování protestů kritizovala také čínská vláda, jejíž mluvčí uvedl, že americký krok poškodí vzájemné vztahy a obecné vztahy mezi Hong Kongem a USA. Zákon poskytující financování protestujících v Hong Kongu bude nyní posuzovat také Sněmovna reprezentantů.Senát také odsouhlasil zákon , který zakazuje vývoz konkrétních druhů munice pro hongkongskou policii.Hong Kong má z pohledu USA zvláštní obchodní status , který získal v roce 1992. Podle něj je na přístavní stát nahlíženo jako na samostatné teritorium i poté, co se v roce 1997 vrátil pod čínskou správu. Hong Kong je z pohledu USA považován za zvláštní celní prostor, což mimo jiné znamená, že vývoz směrem do USA nepodléhá stávajícím celním tarifům, které jsou platné vůči domovské Číně. Zatím se neočekává, že by USA zvláštní status Hong Kongu chtěli měnit.