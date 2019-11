Další snižování amerických sazeb až v příštím roce (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americký Fed zveřejní záznam z posledního jednání měnového výboru, který by měl poodhalit diskuzi možných rizik pro současný vývoj tamní ekonomiky. Prozatím však centrální bankéři nevidí důvod pro další snižování sazeb. To podle nás přijde až začátkem příštího roku. Maďarská centrální banka si s dalšími změnami v měnové politice počká až do prosince, kdy bude mít k dispozici novou prognózu.

Zápis z jednání Fedu ukáže diskuzi možných rizik

Šef americké centrální banky minulý týden potvrdil pozitivní scénář pro ekonomiku. Zároveň ale zmínil i rizika, která by mohla snížit současný růst a tempo inflace. Podle nás však v současnosti není potřeba dalšího snižování úrokových sazeb. Dnešní zveřejnění záznamu z posledního jednání tak pravděpodobně ukáže diskuzi zmíněných rizik a jejich vliv na měnovou politiku a jak moc je měnový výbor připraven dále snižovat sazby. Podle nás však zůstanou beze změny až do konce prvního čtvrtletí příštího roku.

Americký trh nemovitostí zažívá krátkodobé oživení

Počet zahájených staveb začal v říjnu opět růst, poté co v září zaznamenal pokles. Současné momentum však bude pravděpodobně jen dočasné kvůli současnému nárůstu dlouhodobých úrokových sazeb.

Maďarská centrální banka vyčkává na novou prognózu

Maďarská centrální banka podle očekávání ponechala své sazby beze změny. Členové bankovní rady i nadále očekávají zpomalení jádrové inflace kvůli dezinflačnímu vývoji v zahraničí a současné přestřelování inflačního cíle radu netrápí. Většina výstupu z jednání zůstala beze změny. Očekáváme, že ke změně měnové politiky dojde v prosinci, kdy bankovní rada bude mít k dispozici nová data z ekonomiky a novou prognózu. Předpokládáme, že bude navýšen limit měnových swapů, které centrální banka v současnosti provádí, a zároveň obnoví program nákupů korporátních dluhopisů.

Vojtěch Benda, člen bankovní rady ČNB, znovu zopakoval, že je pro další zvyšování úrokových sazeb. Jako hlavní důvod uvedl přetrvávající silné inflační tlaky, které tu zůstanou i během zpomalení ekonomiky. Zároveň také podle něj koruna nepřináší centrální bankou očekávané utažení měnových podmínek, které musí být kompenzováno právě vyššími sazbami. Vojtěch Benda byl jedním ze dvou členů rady, kteří hlasovali v září i v listopadu pro zvýšení úrokových sazeb.

Maďarský forint v návaznosti na včerejší události posílil vůči euru o 0,8 %. Zbytek regionu včetně koruny zůstal téměř beze změny.