Olej, cukr a čaj stojí téměř stejně jako před 30 lety. Naopak brambory, uhlí a služby výrazně zdražily

Vlivem inflace dochází ke znehodnocování peněz. Na zboží a služby, které bychom si chtěli pořídit v roce 1989 za 1000 korun , bychom v loňském roce museli vynaložit zhruba 5,6krát více peněz, tedy přibližně 5600 korun . Z toho je patrné, že všeobecná cenová hladina zboží a služeb vzrostla. Existují však produkty, u kterých se ceny od sametové revoluce téměř nezměnily.Podle dat Českého statistického úřadu se litr slunečnicového oleje v prosinci 1989 prodával za 28 korun . Na konci loňského roku jsme si ho mohli koupit za 38 korun . Lze tedy říci, že po téměř třech dekádách se cena slunečnicového oleje zvýšila jen minimálně. Podobné to je u krystalového cukru , kde došlo ke zvýšení ceny ze 7 na 12 korun za kilogram. Minimální cenový nárůst jsme za posledních téměř třicet let mohli zaznamenat i u černého porcovaného čaje. Zatímco dříve se za 100 gramů platilo 40 korun , na konci loňského roku to bylo 60 korun U jiného zboží si zas můžeme všimnout abnormálně vysokého cenového růstu. Například za konzumní brambory jsme na konci roku 1989 platili necelé 2 koruny za kilogram. V loňském prosinci to bylo již více než 20 korun za kilogram a v letošním roce můžeme sledovat, jak cena brambor dál prudce narůstá. Ještě více než brambory zdražilo černé uhlí . Za něj jsme před téměř třiceti lety platili 39 korun za 100 kilogramů. V prosinci loňského roku to bylo již 652 korun Ještě více než ceny vybraného zboží zdražovaly některé služby. Výrazně si musí připlatit milovníci kina. Lístek již nestojí 7 korun , jak tomu bývávalo. Na konci loňského roku se cena vyšplhala až na 129 korun . Hůře jsou na tom i pánové, kteří chodí ke kadeřníkovi. Zatímco dříve se za sestřih platilo 7 korun , po téměř třech dekádách se zdražilo na 203 korun . Hlouběji do kapsy si musí sáhnout i dámy, které si chtějí nechat vyměnit podpatky. Zatímco dříve jim na pár bot stačilo 8 korun , v loňském roce již musely vydat 154 korun