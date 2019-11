Pracovní pohovor aneb jak vypadat před personalistou v tom nejlepším světle?

O tom, jak probíhají výběrová řízení, existuje nespočetné množství článků a videí na internetu. Jsou na to napsané dokonce i knihy, odborné texty v časopisech a založené diskuze na sociálních sítích. Každý z nás by chtěl univerzální návod na to, jak uspět na pracovním pohovoru. Kdo by nechtěl hravě získat práci svých snů. Je tedy logické, že si své znalosti a zkušenosti lehce přikrášlíte, abyste před náborářem vypadali co nejlépe. Občas je to ale na škodu, zkušený personalista určitě pozná, když kandidát lže a vymýšlí si něco, co není pravda. Na co si tedy dát pozor? Máme pro vás tipy, jak působit důvěryhodněji.

Editorka: Zuzana Klímová