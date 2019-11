Větrníková smršť v Německu se letos nějak zadrhává. Klimatické cíle v ohrožení?

Podle listu Financial Times se letos povážlivě zadrhává stavba nových větrných elektráren v Německu, které je považováno za jednoho z lídrů celého odvětví a také za jednu z nejambicióznějších zemí z pohledu budoucího využití tohoto způsobu získávání elektrické energie Podle statistik se letos za 9M roku postavilo pouze 150 nových větrníků s instalovaným výkonem cca 514 MW. To představuje pokles o 80% pod průměr posledních 5 let a je to zároveň nejméně za posledních 20 let.Podle komentářů by pro splnění velmi ambiciózních německých klimatických plánů bylo potřeba ročně navyšovat výrobní kapacitu větrníků cca o 4 GW. Za celý letošní rok to přitom zjevně nebude ani 1 GW.Jedním z důvodů poklesu výstavby nových zdrojů je především rostoucí odpor vůči novým projektům, který stále častěji končí až u soudů. Spolkové země také nenabízejí dostatek volných parcel, jako v minulosti.