Trump po schůzce s Powellem zopakoval, že by chtěl nižší sazby

Americký prezident Trump při své včerejší schůzce se šéfem Fedu Powellem zopakoval svůj známý názor, že by americké úrokové sazby rád viděl výrazně níže, než kde se nyní nacházejí. Tradici striktní nezávislosti centrální banky na vládě Trump odmítá ctít dlouhodobě a Fedu dává se železnou pravidelností jasně vědět, že by si před volebním rokem přál pro americkou ekonomiku monetární steroidy. Za prezidentovo vstřícné gesto lze označit alespoň to, že na veřejnost tentokrát od Trumpa nepronikla označení Powella jako „pitomce“, který „nemá ponětí“. Omezil se tak pouze na konstatování, že by americké úroky měly být nižší než všech ostatních a to jednoduše proto, že jde o Spojené státy. Powellova bezprostřední reakce na Trumpův apel není známa, v oficiálních vyjádřeních se omezil na zopakování předchozí teze, totiž že v tuto chvíli sazby považuje za adekvátní a pro jejich další vývoj bude klíčová kondice tamní ekonomiky.







Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Eliška Jelínková, analytička







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.