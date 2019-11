Britští Labouristé si chtějí posvítit na miliardáře. Nikdo nepotřebuje ani si nezaslouží být tak bohatý

Britští levicově ladění Labouristé přichází před prosincovými volbami nově s iniciativou zamířenou vůči miliardářům respektive jejich finančnímu napojení na doposud vládnoucí Konzervativce. Podle Labouristů velké množství britských miliardářů finančně podporovalo či podporuje vládnoucí stranu a to výměnou za různé daňové úlevy dosahující ve výsledku až sumy cca 100 mld. GBP Podle Labouristů 48 ze 151 miliardářů registrovaných ve Velké Británii darovalo od roku 2005 vládnoucí straně více jak 50 mil. GBP . 10 miliardářů tak učinilo poté, co do nejvyššího úřadu v zemi nastoupil letos v květnu Boris Johnson Labouristé obviňují Konzervativce, že výměnou za zmíněnou finanční podporu prosazují ve prospěch miliardářů a velkých korporací legislativní kroky, jež doposud umožnily výsledné zkrácení daní o cca 86 mld. GBP . Pokud by Konzervativci vyhráli nadcházející volby , tak by se výsledná suma do roku 2024 navýšila až na výše zmíněných 100 mld. GBP Konzervativci na zprávu Labouristů reagovaly pouze v tom duchu, že tato strana se ukázala ve svých pravých barvách. Podle statistik nyní horní 1% nejbohatších platí vyšší daně , než za celou dobu poslední vlády Labouristů.Labouristé ve své aktivitě označili bohatství za obsesi. Podle studie nikdo nepotřebuje ani si nezaslouží být miliardářem.Podle posledních předvolebních průzkumů mají Konzervativci podporu cca 39,9% voličů, Labouristé 29% a Liberální Demokraté 15,4%.