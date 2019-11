Pimco: "Fáze 1" obchodní dohody mezi USA a Čínou bude podepsána do Vánoc

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva investiční společnosti Pimco John Studzinski míní, že USA a Čína budou usilovat o částečnou dohodu v duchu "fáze 1", jež by řešila "alespoň něco", ještě do začátku prosince s tím, že k podpisu by pak mohlo dojít ještě do Vánoc. Podle Studzinskiho to bude především z americké strany důležitý signál, kterého bude chtít prezident Trump dosáhnout.Dosažení "fáze 1" nicméně s největší pravděpodobností nebude nijak zvlášť řešit ty nejpalčivější vzájemné otázky a problémy.Podle Studzinského jsou obě ekonomiky v mnoha ohledech vzájemně komplementární a pokud najdou jejich zástupci společnou řeč a cestu, povede to k celkovému posílení a větší stabilitě světového uspořádání.