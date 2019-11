Denné zhrnutie: Čína je pesimistická ohľadom dosiahnutia obchodnej dohody, bezpečné prístavy rastú

Pozitívna nálada na trhoch, ktorú nastolili optimistické piatkové komentáre sa dnes opäť mierne zhoršila po tom, čo sa objavili správy, že Čína je dosť pesimistická ohľadom uzatvorenia obchodnej dohody, keďže Trump sa v minulosti vyjadril, že nechce stiahnuť clá na dovoz tovarov z Číny. Akciové indexy reagovali na tieto správy poklesom, pričom bezpečné prístavy (JPY, CHF a drahé kovy) zaznamenali nárast. Makroekonomický kalendár bol dnes prázdny. Zvýšenú volatilitu v neskorších hodinách môžu spôsobiť správy ohľadom dnešného stretnutia medzi prezidentom Trumpom a šéfom Fedu Powellom.

Cena zlata sa dnes odrazila od hranice 1455 USD smerom nahor a v súčasnosti testuje úroveň 1470 USD. Keďže sa jedná primárne o reakciu na správy ohľadom obchodnej vojny, dá sa očakávať, že drahý kov by mohol spraviť po tak prudkom raste aspoň korekciu smerom nadol. Teoreticky by po konsolidácii mohol tento nárast slúžiť ako vstup do krátkych pozícii v prípade, ak by sa pozitívny sentiment ohľadom obchodnej dohody na trhoch udržal. Zdroj: xStation