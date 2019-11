Trump potrebuje obchodnú dohodu s Čínou

Optimizmus na finančných trhoch počas posledného týždňa ochladol. Aj napriek zmiešanému výkonu hlavných európskych a amerických akciových indexov sa americké indexy obchodujú v blízkosti historicky najvyšších úrovní, pričom niektoré európske indexy sa obchodujú v blízkosti najvyšších úrovní v tomto roku. Za zhoršením nálady na trhoch stoja primárne dva faktory.

Prvým je to, že optimistická nálada z minulých týždňov v súvislosti s dosiahnutím prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou sa zhoršila. Dôvodom je to, že Čína sa odmietla formálne zaviazať na konkrétne množstvá nákupov poľnohospodárskych produktov z USA, čo Washington zobral ako náznak nedôvery. Na druhej strane americký prezident Donald Trump uviedol, že v prípade, ak sa nedosiahne prvá fáza obchodnej dohody, ktorá by mala obsahovať vyššie spomínaný záväzok, Amerika pristúpi k zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny.

Tieto správy viedli investorov k tomu, že dosiahnutie obchodnej dohody a odstránenie časti ciel, čo bola podmienka Číny, nemusí byť také isté, ako sa to zdalo v priebehu posledných týždňov. Treba však poznamenať, že čas do amerických prezidentských volieb sa kráti, a preto sa tieto problémy môžu v relatívne krátkom čase vyriešiť, keďže Trump potrebuje dosiahnuť dohodu do volieb, aby si zvýšil šance na úspech. Druhým dôvodom boli zlé čísla z čínskej ekonomiky, ktorej priemyselná produkcia sa spomalila z 5,8 percenta na 4,7 percenta. Toto spomalenie naznačuje, že čínska ekonomika nielen problémom v súvislosti s obchodnou vojnou, ale aj oslabovaniu domáceho dopytu.