Čekání je téměř u konce, recese klepe na dveře

Až doteď se o recesi pouze mluvilo - vzhledem k celé řadě indikátorů naznačující fázi ekonomického útlumu. Pomalu se ale dostáváme do této fáze, která téměř klepe na dveře. Podle odhadů světových odborníků ji můžeme očekávat už v příštím roce.

Hospodářské vyhlídky do budoucna zhoršuje více faktorů, které vzniku recese nahrávají. Růst globální ekonomiky podle odhadů MMF tento rok zpomalí na tři procenta, což představuje nejslabší tempo za posledních 10 let (od světové finanční krize). Organizace svůj výhled snížila o 0,1 procenta i pro rok 2020.

Situaci příliš nepomáhá ani neustálé odsouvání data odchodu Británie z EU, který prodlužují problémy ohledně dohody o vystoupení a stále nekončící obchodní válka mezi USA a Čínou. Ta hýbe s kapitálovými trhy, negativně ovlivňuje export, indexy důvěry a drží svět v napětí.

Takzvané “laciné” úvěry jsou navíc lákadlem pro firmy, jejichž dluh závratně stoupá. V případě recese ale může nastat problém s jeho splácením, což by znamenalo pro ekonomiku podle MMF další slabé místo v předpokládané výši až 19 bilionů USD.

Podle expertů z National Association for Business Economics je pravděpodobné, že ekonomika USA se dostane do recese na konci budoucího roku. Předpoklady hovoří o pravděpodobnosti okolo 24 procent, že největší ekonomika světa se dostane do deprese už v první polovině příštího roku. Ve druhém čtvrtletí je tato pravděpodobnost dvojnásobná.

Jak se ukazuje, nejlepší časy už má za sebou i největší ekonomika Evropy (Německo). HDP země ve druhém čtvrtletí klesl v důsledku útlumu zahraničního obchodu o 0,1 procenta, kdy se export ze země snížil výrazněji než import. Pravděpodobnost technické recese v zemi se neustále zvyšuje, což potvrzují i údaje oslabení výroby ve třetím čtvrtletí. Všeobecně přitom je možné technickou recesi definovat jako pokles HDP během dvou čtvrtletí za sebou.

































































































Kvartální vývoj HDP Nemecka (Zdroj grafu: tradingview.com) V souvislosti s odchodem Británie z EU se mluvilo o tom, že tvrdý brexit by mohl dostat britskou ekonomiku do okamžité recese. Ale poslední události ukazují, že by obě strany mohly dospět k dohodě a odložení data na leden 2020, proto je tento scénář naštěstí neaktuální. To, že ekonomický růst má svůj vrchol už dávno za sebou, víme už dlouho. Kdy přesně recese ale “zaklepe na dveře”, to lze zatím jen odhadovat. Jedno je však jisté - už to nebude trvat velmi dlouho. Proto je nejvyšší čas, aby investoři přizpůsobili svá portfolia přicházející změně a připravili se na možná rizika.