Evropské akcie jsou na svých maximech. Jak dlouho ale vydrží?

Evropské akcie v pátek ukončily šestý týden nepřetržitého růstu. V úterý minulý týden se jim podařilo pokořit čtyřletá maxima, přičemž nejvyšší růst zaznamenaly v energetickém a technologickém sektoru. Stalo se tak na evropském i americkém trhu - díky tomu jsou nyní vyhlídky kolem obchodní války pozitivní. V investorech se navíc probudila chuť investovat i do rizikovějších tříd aktiv.

Podle údajů z minulého týdne je dohoda mezi USA a Čínou o zrušení dalšího plánovaného navýšení cel součástí 1. fáze této obchodní dohody. Podepsanou bychom ji mohli vidět v nejbližší době. Pokud se to podaří, bude většina investorů jako další krok očekávat snížení tarifů, případně až ukončení šestnáctiměsíční obchodní války. Druhým faktorem pozitivního sentimentu jsou výsledky, které překonávají očekávání analytiků ve třetím čtvrtletí.

Pozitivní náladu evropských trhů však nereflektují hlavní makroekonomická data (například inflace nebo ekonomický růst). Právě proto je možné tento optimismus označit za předčasný. Ekonomika eurozóny ve 3. čtvrtletí narostla o 1,4 procenta, ale jde o příliš krátký časový úsek na to, aby se projevilo obnovené kvantitativní uvolňování. I pokud by se QE plně promítlo do ekonomiky, není možné očekávat stejný efekt jako posledně. Minulost jasně ukázala, že první QE má největší efekt, ale každé další se do ekonomiky v podobě spotřeby promítá méně. Navíc často zvyšuje ceny akcií a tlačí cenu dluhopisů do záporných úrokových sazeb. Společnosti investují spoustu peněz do buybacků místo toho, aby vytvářely nová pracovní místa, či aby inovovali. To všechno rapidně snižuje účinnost QE.

Graf sledující vývoj buy-backů v Evropě ukazuje více než 22 procentní růst od začátku roku. Ceny akcií byly blízko současné hodnoty indexu Eurostoxx 600 v lednu 2018, tento růst ale tehdy nebyl tolik “tažen” buy-backy (jako je tomu dnes). Tento údaj je pro investory často signálem nízkých úrokových sazeb, ale i toho, že management firmy nevidí prostor pro zdravý růst společnosti v podobě expanze. Cash-flow využívá hlavně k účetnímu růstu a pro potěšení investorů v podobě růstu akcií.





















































Zdroj: Bloomberg Professional Terminal Jeden z nejdůležitějších indikátorů hnacího motoru eurozóny (Německo), takzvaný PMI výrobní index, se už od začátku roku nachází pod hranicí 50 bodů, což predikuje zpomalení ekonomiky. Dalším zveřejněným údajem o ekonomickém vývoji je hospodářský růst, který ve druhém čtvrtletí klesal o 0,1 procenta, ale ve třetím čtvrtletí se vyhl technologické recesi. Dnešní údaje potvrzují, že se německá ekonomika v současnosti zastavila, ale výsledky pravděpodobně nejsou natolik hrozné, aby dotlačily Německo k fiskálním stimulům. I navzdory zmiňované pozitivní sezóně ohledně výsledků, výrobní sektor v Německu a sektor služeb v Itálii vykazuje výrazné zpomalení. Největší společnosti na SAP nebo Siemens zaznamenaly v poslední době výrazný pokles. Investiční guru Ray Dalio v nejnovějším rozhovoru ostře komentoval současné politicko-ekonomické dělení ve světě. Podle jeho názoru se “svět zbláznil a systém je zlomený”. Důvodem jsou hlavně peníze, nelogické záporné úrokové sazby, ale i deficity vlád, které pravděpodobně v budoucnosti ještě výrazně narostou. Zároveň rostou i výdaje na penze a zdravotnickou péči. Na základě toho se predikuje v blízké době změna paradigmatu, co se směřování ekonomiky týče. I napříč výraznému růstu indexu Eurostoxx 600 je tu nadále prostor na jeho růst. Po dosažení “high” se index vrátil pod hranici překoupenosti, což může u investorů nadále vyvolávat zájem o evropské akcie.

Zdroj: Bloomberg Professional Terminal Na základě technické analýzy vidíme v Evropě prostor pro krátkodobý růst. Avšak pokud se Trumpova rétorika o uvalení cel na EÚ promění ve skutečnost, tento růst způsobený do velké míry QE (a následnými buy-backy), se může rychle otočit do masivního propadu.