Yandex navrhl změny v řízení a schválil zpětný odkup

Představenstvo Yandexu navrhlo změny v řízení společnosti, které by měly uspokojit požadavky nového ruského zákona na převážně domácí vlastnictví mediálních a technologických společností. Yandex oznámil, že Sberbank převede svoji prioritní akcii do nově vzniklé Public Interest Foundation, která bude mít právo zablokovat zvýšení hlasovacího či ekonomického podílu jakéhokoli akcionáře nad hranici 10 % (doposud byl limit 25 %). V představenstvu Public Interest Foundation budou mít většinu nezávislí členové, převážně zástupci ruských univerzit. O změnách by měla hlasovat valná hromada v prosinci.

Představenstvo Yandexu rovněž schválilo program zpětného odkupu akcií ve výši 300 mil. USD pro příštích 12 měsíců. Objem činí cca 2,5 % současné tržní kapitalizace Yandexu.